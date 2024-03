AEX scherpt record aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag 1,4 procent hoger geëindigd. Bij een slotstand van 868,74 punten bereikte de AEX een nieuwe 'all time high'. Het eerdere record lag op ruim 858 punten.

Het volgende koersdoel ligt rond de 900 punten, zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx in een technische analyse.

De handelsdag stond in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform de verwachting werden de rentestanden donderdag gehandhaafd. De ECB werd wel positiever over de ontwikkeling van de inflatie, maar blijft voorlopig gefocust op inkomende macrodata, die een afkoelende inflatie richting de doelstelling van 2 procent moeten bevestigen.

Tijdens haar persconferentie zette ECB-voorzitter Christine Lagarde de deur "enigszins open" naar een renteverlaging in juni, zei Carsten Brzeski van ING.

"Met een inflatie die geleidelijk daalt, maar niet onder de doelstelling uitkomt en een groei die later dit jaar terugkeert naar het potentiële niveau, bieden de macrovooruitzichten van de centrale bank echter niet veel ruimte voor een langere reeks renteverlagingen", denkt de econoom.

Lagarde benadrukte donderdag ook dat de ECB niet afhankelijk is van de timing van een eventuele renteverlaging door de Federal Reserve.

Fed-voorzitter Jerome Powell verscheen woensdag en donderdag voor zijn halfjaarlijkse hoorzitting in het Amerikaanse Congres en gaf aan dat een eerste renteverlaging ergens dit jaar nog steeds waarschijnlijk is.

"De vraag wordt nu wanneer, hoe vaak en hoeveel verlagingen er zullen plaatsvinden. Powell herhaalde dat het te snel verlagen van de rente het risico inhoudt de strijd tegen inflatie te verliezen. In de markt wordt gerekend op een eerste verlaging tijdens het rentebesluit van juni", aldus Blekemolen van Lynx.

Op macro-economisch vlak bleken Chinese exportcijfers beter dan verwacht, terwijl het aantal nieuwe steunaanvragen in de VS afgelopen week stabiliseerde. Vrijdag wacht het belangrijke Amerikaanse banenrapport. Gerekend wordt op een banengroei van 198.000 in februari, een werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,4 procent. In januari kwamen er in de VS 353.000 banen bij, de werkloosheid stond op 3,7 procent en de loongroei bedroeg toen circa 4,5 procent.

De euro/dollar handelde na het rentebesluit van de ECB op 1,0933. De Duitse tienjaarsrente daalde licht, tot 2,306 procent en de Amerikaanse noteerde stabiel op 4,11 procent. WTI-olie werd een procent goedkoper op iets meer dan 78 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Halfgeleideraandelen gingen donderdag aan kop in de AEX. Besi voerde de hoofdindex aan met een plus van 4,3 procent. ASML won 4,1 procent en ASMI 3,8 procent. Sectorgenoot Broadcom komt donderdag na het slot op Wall Street met cijfers.

DSM-Firmenich won 3,5 procent in de AEX, terwijl de verliezen voor onder meer UMG, RELX en Unilever met circa een half procent beperkt bleven.

IMCD won 0,9 procent. Sectorgenoot Azelis kwam in Brussel met tegenvallende resultaten en verloor juist 0,9 procent.

Corbion ging aan kop in de AMX, met een winst van 3,8 procent, nadat woensdag een nieuwe CFO werd aangekondigd. Verder deden ook Basic-Fit en Alfen goede zaken.

CTP, dat de boeken opende, won 1,8 procent. Analisten wezen op een solide groei bij CTP, die aanhoudt. Verder waren er weinig verrassingen. KBC Securities verhoogde het koersdoel met een ongewijzigde koopaanbeveling. Volgens de analisten blijft CTP "op topsnelheid" draaien.

Kluisjesbedrijf InPost was de grootste daler in de Midkap, met een verlies van minder dan een procent.

Heijmans was koploper in de AScX, met een plus van liefst 14 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel van 18,50 naar 25,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Kepler is te spreken over de resultaten waarmee Heijmans vorige week kwam en de outlook voor dit jaar.

Vivoryon verloor opnieuw 13,4 procent aan waarde bij een slotkoers van 0,60 euro. Het aandeel verloor maandag meer dan 90 procent van zijn beurswaarde, nadat het bedrijf 's ochtends bekendmaakte dat de Europese studie naar zijn kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer geen succes was. De behandeling heeft geen statistisch significant effect op het cognitieve vermogen bij patiënten met de ziekte. Aandeelhouder GS&P Kapitalanlagegesellschaft bouwde het belang 4 maart helemaal af, werd woensdag bekend.

CM.com daalde anderhalf procent.

Het lokaal genoteerde Envipco kwam ook met cijfers en steeg 19 procent. De omzet van Envipco steeg afgelopen kwartaal met 165 procent, van 13,4 miljoen euro naar 35,4 miljoen euro. Nieuwe Europese regels voor de verplichte inzameling van plastic flesjes en blikjes bieden beleggers nog meer zekerheid dat de statiegeldmachines van Envipco de toekomst hebben, zei CEO Simon Bolton donderdag in gesprek met ABM Financial News.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen flink hoger, waarbij de S&P 500 op recordkoers lag.