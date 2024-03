ECB zet deur open naar renteverlaging in juni

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank lijkt zich op te maken voor een eerste renteverlaging in juni. Hierop leek voorzitter Christine Lagarde te hinten in haar toelichting op het rentebesluit donderdag.

"We weten iets meer in april, maar veel meer in juni", zei Lagarde, doelend op de macro-economische cijfers die tot die tijd nog binnenkomen. In juni komt de ECB bovendien met nieuwe economische ramingen.

Dat deed de centrale bank donderdag ook. De inflatie in de eurozone zal dit jaar uitkomen op 2,3 procent, tegen een raming van 2,7 procent in december. Ook de kerninflatie koelt verder af, maar de ECB blijft voorzichtig.

"Hoewel de meeste maatstaven van de onderliggende inflatie een verdere daling laten zien, blijft de binnenlandse prijsdruk hoog, deels vanwege een sterke loongroei. De financieringsvoorwaarden zijn restrictief en de eerdere renteverhogingen blijven de vraag drukken, wat helpt de inflatie naar beneden te krijgen", volgens de centrale bank.

Lagarde zei donderdag in haar toelichting dat de centrale bank "meer vertrouwen" heeft in het bereiken van de doelstelling van 2 procent en dat men "goede vooruitgang" boekt om dit doel te bereiken. Maar er zijn wel meer macrogegevens nodig, aldus de ECB-voorzitter.

Volgens Lagarde sprak de ECB donderdag tijdens haar vergadering niet over renteverlagingen en begint de discussie over eventuele aanpassingen in het monetaire beleid pas net.

Verder toonde de ECB-voorzitter zich tevreden over het feit dat de marktverwachting voor renteverlagingen momenteel realistischer lijkt. Ook gaf Lagarde aan dat de centrale bank niet afhankelijk is van de Amerikaanse Federal Reserve bij het bepalen van zijn monetaire beleid.

"We zullen onafhankelijk van de Fed handelen indien nodig", aldus Lagarde, die verder benadrukte dat de ECB "zal doen wat we moeten doen wanneer we het moeten doen."

Met het rentebesluit en de toelichting van donderdag is de kans op een renteverlaging in april zo goed als uitgesloten, zeiden economen van Capital Economics. Zij wezen daarbij op de uitspraak van de ECB over de sterke loongroei.

Dit kan volgens Capital Economics als "licht hawkish" worden gezien, maar het zal de renteverwachtingen van de markt nauwelijks veranderen.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING zal de ECB de rente alleen nog in april kunnen verlagen, wanneer de centrale bank de komende tijd veel bezorgder wordt over de groeivooruitzichten. ING rekent op een eerste renteverlaging in juni.

Dat doen ook de experts van State Street. Die gaan verder uit van vier verlagingen van 25 basispunten in 2024, vrijwel gelijk aan de huidige marktverwachting.

De Europese aandelenmarkten zijn na het rentebesluit van de ECB opgelopen, terwijl de Duitse tienjaarsrente licht is gedaald. De euro/dollar noteerde na de persconferentie van Lagarde op 1,0918.