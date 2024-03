Aandeel Novo Nordisk op nieuw record Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Novo Nordisk heeft donderdag studieresultaten voor het langverwachte experimentele obesitasmedicijn amycretin gepresenteerd, waarna de koers van het aandeel met ruim 8 procent steeg. De behandeling bleek na 12 weken een hoger gewichtsverlies te laten zien dan wegovy, een ander afvalmedicijn van Novo Nordisk. Uit de studie met amycretin bleek dat deelnemers na twaalf weken 13,1 procent van hun gewicht verloren, zei het bedrijf tijdens een investeerdersbijeenkomst. Wegovy levert in diezelfde periode ongeveer 6 procent gewichtsverlies op. Novo Nordisk is van plan om in de tweede helft van 2024 te starten met een Fase 2-studie met amycretin. De resultaten van die test worden begin 2026 verwacht. Amycretin is een pil die dagelijks moet worden geslikt. Wegovy, dat al op de markt is, is een prik die wekelijks wordt toegediend. Het aandeel Novo Nordisk steeg donderdag naar een nieuwe recordstand op 919,20 Deense kroon. Het aandeel is inmiddels uitgegroeid tot het meest waardevolle bedrijf binnen de Stoxx 600 en is afgelopen jaar ruim 80 procent in waarde gestegen. info@abmfn.nl

