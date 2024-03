Beursblik: expansieplannen Qatar slecht nieuws voor Amerikaans LNG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het besluit van Qatar om de LNG-productiecapaciteit verder te vergroten dan eerder voorzien, had voor de Amerikaanse plannen om de LNG-productie te verhogen niet op een slechter moment kunnen komen. Dit concludeerde Rabobank donderdag in een rapport onder de titel 'A World Awah With Gas?’. Vanaf 2026 mikt Qatar op een capaciteit van 142 miljoen ton. Dat is ruim meer dan de oude prognose van 126 miljoen ton. In het rapport merkte Rabobank op dat de gasprijzen afgelopen jaar zo ongeveer zijn 'gecrasht'. Dit bracht de Amerikaanse gasproducent Chesapeake ertoe de productie dit jaar met 20 procent te verlagen. En de onderneming is niet de enige. Chesapeake is goed voor circa 10 procent van de Amerikaanse gasproductie. Volgens Rabobank is het effect van de uitbreidingsplannen van Qatar, dat tegen relatief zeer lage kosten gas kan produceren, op de Amerikaanse gasproductie voorlopig uitgebleven, maar kunnen zij wel voor vertraging zorgen bij investeringsbeslissingen voor inmiddels toegezegde projecten. Rabobank merkte op dat de komende tien jaar er toch al een overproductie aan gas was voorzien. Volgens Rabobank wil staatsbedrijf QatarEnergy vooral de relatie met Europese en Aziatische afnemers verstevigen en een lage prijs helpt daar bij. De expansieplannen van Qatar kunnen volgens Rabobank daarom het einde betekenen van diverse Amerikaanse exportprojecten voor LNG. Door de markt te overstromen met LNG, kunnen de gasprijzen eindelijk stabiliseren, denkt Rabobank. Bron: ABM Financial News

