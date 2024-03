Lichtgroene opening Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lichtgroene opening tegemoet. Circa een half uur voor opening van de beurzen, koerste de S&P 500-future 0,4 procent hoger. Ook voor de Dow Jones index en Nasdaq ligt een hogere opening in het verschiet.

Woensdag sloot Wall Street ook in het groen, nadat Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell tijdens zijn halfjaarlijkse hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden aangaf dat een eerste renteverlaging ergens dit jaar nog steeds waarschijnlijk is.

"De vraag wordt nu wanneer, hoe vaak en hoeveel verlagingen er zullen plaatsvinden. Powell herhaalde dat het te snel verlagen van de rente het risico inhoudt de strijd tegen inflatie te verliezen. In de markt wordt gerekend op een eerste verlaging tijdens het rentebesluit van juni", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild deed Powell wat de markten hadden verwacht. De marktstrateeg wees echter ook op uitspraken van Neel Kashkari, die na Raphael Bostic eerder in de week, de tweede Fed-bestuurder is die voorzichtig is over het aantal renteverlagingen dit jaar.

Kashkari voorziet slechts twee renteverlagingen in 2024, "en mogelijk slechts één", aldus Vranken. "Dat is het tweede Fed-lid dat twijfelt aan de dotplot van 3 renteverlagingen dit jaar. Tot nu toe verwacht de Fed Fund Futures curve nog steeds tussen de 3 en 4 renteverlagingen tegen het einde van het jaar", volgens de marktkenner.

Powell doet donderdag zijn verhaal in de Amerikaanse Senaat, waar hij vermoedelijk dezelfde boodschap zal afgeven als een dag eerder.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Amerikaanse arbeidskosten in het vierde kwartaal licht zijn gestegen. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bleef in de week eindigend op 2 maart gelijk. Verder bleek de export in januari met 0,1 procent gestegen, terwijl de import met 1,1 procent steeg.

Vanmiddag nam de Europese Centrale Bank zijn rentebesluit. De centrale bank liet de rente opnieuw onveranderd gelaten, terwijl de inflatieverwachtingen omlaag gingen. De inflatie in de eurozone zal dit jaar uitkomen op 2,3 procent, voorziet de ECB, waar in december nog rekening werd gehouden met 2,7 procent. Ook de groeiramingen gingen omlaag.

Vrijdag volgt nog het belangrijke banenrapport uit de VS. Gerekend wordt op een banengroei van 198.000 in februari, een werkloosheid van 3,7 procent en een loongroei op jaarbasis van 4,4 procent. In januari kwamen er in de VS 353.000 banen bij, de werkloosheid stond op 3,7 procent en de loongroei bedroeg circa 4,5 procent.

De euro/dollar handelde vanmiddag op 1,0877. WTI-olie werd een procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde ruim een procent op 4,06 procent.

Bedrijfsnieuws

Supermarktketen Kroger opent vanmiddag de boeken, chipproducent Broadcom doet dit nabeurs. In de voorbeurshandel noteerde Broadcom 2 procent hoger. Ook sectorgenoot Nvidia lijkt donderdag zo'n 2 procent hoger te zullen openen.

New York Community Bancorp kondigde woensdag aan 1 miljard dollar op te willen halen met een aandelenuitgifte. Het aandeel steeg daarom 7,5 procent. Donderdag ligt een 1,5 procent hogere opening in het verschiet.

Foot Locker stond voorbeurs opnieuw onder druk, nadat de fabrikant van sportschoenen woensdag al 29 procent daalde na het openen van de boeken. Met name de outlook viel tegen. Ook waarschuwde Foot Locker dat het zijn margedoelstelling wellicht pas later zal halen.

Rivian Automotive steeg voorbeurs bijna vijf procent nadat de maker van elektrische voertuigen een koopaanbeveling kreeg van Jefferies.

Victoria's Secret lijkt donderdag liefst 30 procent aan waarde te zullen verliezen, nadat de lingeriemaker met een tegenvallende outlook kwam.

Slotstanden

De S&P 500 steeg woensdag 0,5 procent tot 5.104,76 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.661,05 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 16.031,54 punten.