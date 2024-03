Beursblik: nu niet het moment voor renteverlaging ECB Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van donderdagmiddag laat zien dat dit niet het moment is voor renteverlagingen. Dit schreef ING in een eerste reactie op het weinig verrassende rentebesluit. Volgens econoom Carsten Brzeski heeft de ECB in haar officiële communicatie de verleiding kunnen weerstaan "om nieuwe signalen af te geven over aanstaande renteverlagingen." De algemene toon van de beleidsverklaring verschoof ook niet in de richting van meer toegeeflijkheid, concludeerde de econoom van ING. "In feite handhaafde de ECB het standpunt dat rentetarieven op het huidige niveau "gedurende een voldoende lange periode een substantiële bijdrage zullen leveren aan dit doel", dat wil zeggen, het terugbrengen van de inflatie naar 2 procent, volgens Brzeski. En hoewel de verslechtering van de economische vooruitzichten voor de eurozone en de verdere afzwakking van de algemene inflatiedruk pleiten voor kleine renteverlagingen op korte termijn, weerhoudt onder meer de hardnekkige kerninflatie en dan specifiek de diensteninflatie, maar ook de onzekerheid van de loonontwikkeling, de ECB ervan om voorlopig de rente te verlagen, aldus de econoom. Alleen wanneer de ECB bezorgder wordt over de groeivooruitzichten, zou eind april al een renteverlaging kunnen volgen, volgens ING. De algemene verwachting van de markt ligt vooralsnog op een verlaging in juni. "We zullen meer weten over de toekomstige koers van de ECB tijdens de persconferentie die om 14.45 uur begint", alus Brzeski, doelend op de toelichting van ECB-voorzitter Christine Lagarde. Bron: ABM Financial News

