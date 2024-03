Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag licht lager in afwachting van het rentebesluit van de ECB vanmiddag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een stijging van 0,3 procent op 499,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 17.705,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van nog geen 0,1 procent met een stand van 7.960,29 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.664,04 punten. De markt verwacht dat de Europese centrale bank de rente laat staan, waarmee alle ogen gericht zijn op het commentaar van voorzitter Christine Lagarde en indicaties voor het moment waarop de bank de rente zou kunnen verlagen tegen een achtergrond van een afnemende inflatie en een niet al te sterke economie. "De ECB is vermoedelijk wat verdeelder en terughoudend in het verruimen van het monetaire beleid", stelden analisten van IG. Olie noteerde donderdag lager. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 0,7 procent in het rood op 78,55 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,32 dollar werd betaald, een daling van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0892. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar ook op 1,0892 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0896 op de borden. De Duitse fabrieksorders kwamen over januari op zowel maand- als jaarbasis veel lager uit dan verwacht. Voor vanmiddag komen in de VS de steunaanvragen, de export over januari, de arbeidskosten over het vierde kwartaal en het consumentenkrediet over januari naar buiten. Bedrijfsnieuws De Italiaanse verzekeraar Generali heeft, als onderdeel van zijn groeiplannen, een analyse gemaakt van potentiële overnamekandidaten. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Volgens Bloomberg zouden Aviva, Uniqa en het Nederlandse NN Group op de lijst staan. NN noteerde 1,0 procent hoger, Generali 0,2 procent lager. Telecom Italia kreeg van investeringsbank Equita Sim de nodige lof over de doelstellingen voor de middellange termijn en dan met name voor 2024. Minpunt betrof volgens analisten de schuldpositie. Telecom Italia verwacht voor 2026 een schuldratio van 1,6 tot 1,7, terwijl Equita Sim uitgaat van 1,3. Het aandeel noteerde 8,3 procent lager. De Britse uitzender PageGroup zag de trends in december vertragen en signaleerde begin 2024 nog geen verbetering in recruitment. PageGroup noteerde 0,2 procent hoger. Deutsche Lufthansa deed het in de laatste periode van vorig jaar volgens Deutsche Bank beter dan Air France-KLM. De bank denkt ook dat de Duitse luchtvaartmaatschappij in staat is de huidige trend vast te houden. Lufthansa kondigde vanochtend aan weer dividend uit te keren. De koers noteerde 0,5 procent hoger. Hugo Boss zat met de outlook voor 2024 onder de consensus, maar de outlook werd door analisten wel als conservatief gezien, waarmee er nog opwaarts potentieel mogelijk is. Het aandeel noteerde desondanks 17,5 procent lager. Ook de cijfers van Teleperformance vielen niet in de smaak. Het aandeel verloor meer dan 20 procent. Glencore heeft volgens zakenbank Jefferies een eerder dan verwacht herstel van de kopermarkt in het verschiet, waarmee er een aantrekkelijk instapmoment ontstaat voor het aandeel. Glencore noteerde 2,5 procent hoger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg woensdag 0,5 procent tot 5.104,76 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.661,05 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 16.031,54 punten. Bron: ABM Financial News

