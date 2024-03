Kepler verhoogt koersdoel Heijmans van 18,50 naar 25 euro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft donderdag het koersdoel voor Heijmans verhoogd van 18,50 naar 25,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van Kepler. De verhoging volgde na de jaarcijfers van Heijmans. "Het bedrijf kwam met een sterke set resultaten en gaf een positieve outlook", aldus de analisten. "2023 was een bewogen, maar succesvol jaar", concludeerde Kepler. En de analisten denken dat Heijmans opnieuw een sterk jaar tegemoet gaat, onder meer dankzij de overname van Van Wanrooij. Het aandeel Heijmans steeg donderdag 9,5 procent naar 15,84 euro. Bron: ABM Financial News

