Hugo Boss voorziet tragere groei Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hugo Boss verwacht dat de omzet en winst dit jaar trager zullen groeien, waardoor de analistenverwachtingen niet zullen worden gehaald, terwijl het modebedrijf ook waarschuwde dat de omzetoutlook voor 2025 twijfelachtig is omdat consumenten minder uitgeven. Dit bleek donderdag bij de jaarcijfers. Het dure Duitse kledingmerk voorziet voor dit jaar een omzetgroei van 3 tot 6 procent, tot een omzet van 4,30 miljard tot 4,45 miljard euro. De EBIT zou met 5 tot 15 procent moeten stijgen naar een bedrag tussen 430 miljoen en 475 miljoen euro. Analisten van Jefferies zeiden dat de vraag duidelijk is verslechterd, naar aanleiding van deze outlook. De verwachtingen van Hugo Boss komen neer op een minder sterke groei van omzet en EBIT dan in 2023, terwijl analisten rekenden op 4,56 miljard omzet en 491 miljoen euro aan EBIT, beide hoger dan de bovengrens die Boss nu aangeeft. Het aandeel daalde donderdag 18 procent in reactie op het nieuws. "Na 10 kwartalen met stijgende winst, is het tij nu mogelijk aan het keren, en dat zal het sentiment bij beleggers waarschijnlijk negatief beïnvloeden", stelden analisten van Citigroup in voorzichtige bewoordingen. Boss herhaalde de verwachting dat de EBIT-marge in 2025 tenminste 12 procent zal zijn, maar waarschuwde dus dat de omzetverwachting van 5 miljard euro voor dat jaar mogelijk enige vertraging oploopt. De nettowinst over 2023 van 258 miljoen euro, die Hugo Boss donderdag bekendmaakte, was overigens iets beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 250 miljoen euro. De voorlopige cijfers uit januari over de omzet en EBIT werden niet gewijzigd. Het dividend stijgt van 1,00 naar 1,35 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.