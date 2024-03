Valuta: dollar doet stapje terug

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,09 dollar nadat de voorzitter van de Fed, Jerome Powell aangaf dat de rente in de VS 'ergens' dit jaar omlaag wordt gebracht.

"Dat zorgde voor een verdere daling van de dollar", aldus valutahandelaar Dirk Croonen van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News.

Powell verklaarde woensdag voor het Huis van Afgevaardigden dat renteverlagingen dit jaar waarschijnlijk zijn en dat de Fed alert blijft op inflatierisico's.

"Als de economie zich in grote lijnen ontwikkelt zoals verwacht, zal het waarschijnlijk passend zijn om ergens dit jaar te beginnen met het terugschroeven van het verkrappende beleid", zei Powell.

Neel Kashkari, voorzitter van de Fed van Minneapolis, sluit inmiddels niet uit dat het aantal renteverlagingen door de Fed voor dit jaar beperkt blijft tot één. Kashkari, die eerder nog rekening hield met twee verlagingen, ziet voor de Fed geen reden haast te maken en dat er meer cijfers nodig zijn om het beleid te bepalen. Met de twee verlagingen zat Kashkari al onder de mediane verwachting van Fed-leden van drie verlagingen, waardoor hij werd gezien als havik. Zijn nieuwe verwachting van één renteverlaging dit jaar zal door de markt dan ook zwaar wegen.

De Fed houdt op 19 en 20 maart opnieuw een beleidsvergadering en dan zal de mediane verwachting voor het aantal renteverlagingen vermoedelijk een herziening ondergaan.

"Vandaag gaat het om het rentebesluit van de ECB en het commentaar daarbij. Wij verwachten geen wijziging en ook geen verwachting van voorzitter Christine Lagarde voor een moment waarop de ECB de rente gaat verlagen. Dat betekent dat de markt niet veel meer kan doen dan interpreteren van haar commentaar. Wij denken dat de ECB de rente niet eerder dan in juni verlaagt en misschien later", aldus Croonen.

Powell legt donderdag nogmaals verantwoording af, maar nu ten overstaan van de Senaat.

De economische activiteit in de Verenigde Staten is sinds begin januari per saldo licht gestegen, zo bleek woensdag uit het Beige Book van de Fed. In de meeste districten steeg de werkgelegenheid in een licht tot bescheiden tempo tijdens de verslagperiode, terwijl de prijsdruk aanhield.

De Duitse fabrieksorders kwamen over januari op zowel maand- als jaarbasis veel lager uit dan verwacht.

Voor vanmiddag komen in de VS de steunaanvragen, de export over januari, de arbeidskosten over het vierde kwartaal en het consumentenkrediet over januari naar buiten.

De euro noteerde donderdag vlak op 1,0901 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8550 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2750 dollar.