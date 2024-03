Bescheiden winsten in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 859,27 punten. Daarmee lijkt een deel van het optimisme op Wall Street woensdagavond nog voelbaar op de Europese beurzen. Beleggers konden reageren op uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell op woensdag. Powell liet weten dat de centrale bank zich voorbereidt op de eerste renteverlaging dit jaar, maar dat er nog wel eerst meer bewijs nodig is dat de inflatie daadwerkelijk afkoelt. Vandaag richten beleggers zich op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Er worden geen wijzigingen verwacht. De focus ligt daarom met name op de nieuwe economische ramingen, vooral op het gebied van de inflatie. Ook zal de markt zoeken naar signalen voor het moment dat de centrale bank de rentes zal verlagen. "De ECB is vermoedelijk wat verdeelder en terughoudend in het verruimen van het monetaire beleid", stelden analisten van IG. De beleidsbepalers laveren tussen kwakkelende Europese economieën, die wel een oppepper in de vorm van een renteverlaging kunnen gebruiken, en een nog steeds hardnekkig hoge kerninflatie. De kerninflatie bedroeg in februari in de eurozone 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,3 procent een maand eerder. Dit was hoger dan de verwachting van economen van 2,9 procent. In de kerninflatie worden de volatiele prijzen van energie, voeding, alcohol en tabak niet meegenomen. De ECB heeft als doelstelling een inflatie van ongeveer 2,0 procent. Analisten van SEB wezen nog wel op de handel in de Amerikaanse regionale bank NYBC. De handel werd woensdag opgeschort, na berichten dat de bank een kapitaalinjectie nodig had. Nadat de regionale bank bevestigde een aandelenemissie van 1 miljard dollar voor te bereiden, werd de handel hervat en sloot het aandeel alsnog 7,5 procent hoger. "Dat de Amerikaanse beurzen de dag toch hoger afsloten, laat zien dat beleggers zich niet zo druk maken om een besmetting naar andere delen van de banksector", aldus SEB. Het muntpaar euro/dollar koerste vanochtend rond een niveau van 1,0899. De olieprijzen liepen met 0,6 procent terug. Stijgers en dalers Adyen ging aan kop in de AEX met een winst van 1,7 procent. IMCD steeg fractioneel, na de koerssprong op woensdag, na een koopaanbeveling van JPMorgan. De Belgische sectorgenoot Azelis ging vanochtend na cijfers met 5,6 procent onderuit. Zakenbank Jefferies sprak van een zwak kwartaal voor Azelis en Degroof Petercam trok het koopadvies voor het Belgische aandeel in. Besi en ASML schreven tot een procent bij. In de AMX verloren Fugro en Aperam tot 1,8 procent. Koploper was CTP met een winst van 2,8 procent, na een fractioneel lagere opening. Jefferies zag weinig verrassingen in de cijfers en KBC Securities verhoogde het koersdoel van 16 naar 17,50 euro bij handhaving van het Accumuleren advies. Air France-KLM steeg met 0,4 procent. Lufthansa gaat weer dividend uitkeren. In de AScX won Heijmans 9,5 procent. NSI, dat eigen aandelen gaat inkopen, steeg 1,9 procent. Vivoryon daalde nog eens 5,6 procent. Envipco steeg na cijfers 10,3 procent. Het bedrijf zag de brutowinst in het vierde kwartaal verdrievoudigen. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.