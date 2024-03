AEX licht lager van start gegaan, Envipco +12,5% Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,2 procent lager naar 855,28 punten, terwijl de Midkap ruim een half procent prijs moest geven. Onder de hoofdaandelen bleven uitschieters achterwege. Adyen ging aan kop met een winst van minder dan een procent. IMCD sloot de rij met een verlies van een procent, na een koerssprong op woensdag, na een koopaanbeveling van JPMorgan. De Belgische sectorgenoot Azelis ging vanochtend na cijfers met 5,4 procent onderuit. Zakenbank Jefferies sprak van een zwak kwartaal voor Azelis. In de AMX verloren AMG en Signify 2,3 en 1,5 procent. Koploper was Air France-KLM met een heel bescheiden winst van 0,1 procent. Lufthansa gaat weer dividend uitkeren. CTP daalde na cijfers fractioneel. In de AScX won Azerion bijna drie procent. NSI, dat eigen aandelen gaat inkopen, steeg 1,2 procent. Vivoryon daalde nog eens 8,4 procent. Envipco steeg na cijfers 12,5 procent. Bron: ABM Financial News

