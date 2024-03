Beursblik: tegenvallend kwartaal Azelis ondanks makkelijke vergelijkingsbasis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Azelis heeft in het vierde kwartaal een tegenvallende EBITA geboekt, ondanks dat de vergelijkingsbasis niet al te moeilijk was. Dit concludeerde analist David Kerstens van Jefferies in een donderdagmorgen verschenen rapport. De EBITA daalde in het laatste kwartaal van 2023 met 6 procent naar 91,0 miljoen euro. Dat is 6 procent onder de consensus van 96,8 miljoen euro. De omzet daalde met 3 procent, of met 6,4 procent autonoom. In de eerste negen maanden van 2023 liep de omzet autonoom met 5,7 procent terug. De brutomarge steeg wel met 60 basispunten naar 23 procent, maar de EBITA-marge daalde met 32 basispunten naar 9,4 procent. Daarmee was de margedaling sterker dan in de eerste negen maanden, aldus Kerstens. De analist merkte op dat sectorgenoot IMCD juist een 3 procent hogere EBITA rapporteerde over het vierde kwartaal van 2023, evenals een herstel van de EBITA-marge met 56 basispunten naar 10,8 procent. Jefferies handhaafde donderdag het Houden advies met een koersdoel van 22,50 euro voor Azelis. Op de beurs van Brussel sloot het aandeel Azelis woensdag op 19,80 euro, een stijging van 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.