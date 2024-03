Beursblik: weinig verrassingen bij CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in 2023 resultaten geboekt die conform verwachting waren. Dit oordeelden analisten van Jefferies donderdag in een rapport. De winst per aandeel kwam nipt boven de eigen verwachting van CTP uit, maar was exact in lijn met wat Jefferies voorzag. CTP bevestigde de outlook van een winst per aandeel dit jaar van 0,80 tot 0,82 euro per aandeel, hetgeen nog steeds nipt onder de verwachting van Jefferies van 0,83 euro is. De analisten denken dat een resultaat van 0,83 euro “makkelijk haalbaar” is. De verwachting van CTP van huurinkomsten ter waarde van een miljard euro in 2027 is conform de taxaties van Jefferies. De intrinsieke waarde per aandeel viel wel 7 procent hoger uit dan waar de analisten op mikten en 3 procent hoger dan de analistenconsensus, dankzij een hoger dan voorziene waardering van de portefeuille en de toegevoegde waarde van projecten uit de pijplijn. Jefferies heeft een koopadvies op CTP met een koersdoel van 17,00 euro. Het aandeel CTP sloot woensdag op 15,06 euro. Bron: ABM Financial News

