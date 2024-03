Lufthansa keert weer dividend uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa is van plan om voor het eerst sinds de coronacrisis weer dividend uit te keren, nadat de winst afgelopen jaar verdubbelde. Dit bleek uit cijfers van de Duitse luchtvaartmaatschappij. In het afgelopen jaar werd een winst geboekt van 1,67 miljard euro tegen 791 miljoen euro een jaar eerder. Lufthansa stelt een dividend voor van 0,30 euro per aandeel, in lijn met het originele dividendbeleid van een 'pay out' van 20 tot 40 procent van de winst. "Voor het eerst sinds de coronacrisis, kunnen aandeelhouders direct profiteren van de sterke winsten", aldus het bedrijf. Lufthansa verwacht ook dat de vraag naar vluchten zal aantrekken in aanloop naar Pinksteren en de zomerperiode. In het vierde kwartaal boekte Lufthansa een omzetstijging van 5 procent tot 8,76 miljard euro. Onder de streep daalde de winst met maar liefst 78 procent op jaarbasis tot 67 miljoen euro. De aangepaste EBIT liep terug van 581 naar 402 miljoen euro, goed voor een aangepaste marge van 4,6 procent. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een kwartaalomzet van 9,57 miljard euro bij een nettowinst van 206 miljoen euro en een aangepaste EBIT van 419 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

