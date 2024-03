AEX vermoedelijk vlak van start in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich donderdag op voor een min of meer vlakke opening.

Woensdag koerste de AEX index nog 0,7 procent hoger op een slotstand van 857,02 punten. Na het overtuigend aanscherpen van de hoogste stand ooit in de eerste helft van februari, laat de index nu al een aantal weken een zijwaarts koerspatroon zien.

Na een beter dan verwacht kwartaalcijferseizoen en groot optimisme over de toekomst van AI, maar ook een hoger dan verwachte inflatie, richten beleggers hun aandacht nu op het monetaire beleid.

Woensdag zei Jerome Powell van de Federal Reserve voor het Huis van Afgevaardigden dat een renteverlaging "op enig moment" later dit jaar nog steeds waarschijnlijk lijkt, als de economische cijfers meer zekerheid geven dat de inflatie blijft dalen naar het gewenste niveau van 2 procent.

De aandelenmarkt reageerde licht teleurgesteld, maar bleef wel positief na de uitspraken. Volgens sommige commentatoren veranderde de verklaring van Powell niets aan de verwachting in de markt dat de eerste renteverlaging in juni plaatsvindt. Die kans wordt ingeschat op 88 procent.

Hoofdgraadmeter S&P 500 sloot woensdagavond in New York een half procent hoger, na aanvankelijk nog krap een procent in het groen te hebben genoteerd.

Vanmiddag zal de Europese Centrale Bank om 14:15 uur naar verwachting de rente ongemoeid laten. De consensus rekent op een eerste verlaging in juni. De beleidsbepalers laveren tussen kwakkelende Europese economieën, die wel een oppepper in de vorm van een renteverlaging kunnen gebruiken, en een nog steeds hardnekkig hoge kerninflatie.

De kerninflatie bedroeg in februari in de eurozone 3,1 procent op jaarbasis, tegen 3,3 procent een maand eerder. Dit was hoger dan de verwachting van economen van 2,9 procent. In de kerninflatie worden de volatiele prijzen van energie, voeding, alcohol en tabak niet meegenomen. De ECB heeft als doelstelling een inflatie van ongeveer 2,0 procent.

De beurzen in Sydney en Seoel noteerden vanochtend licht hoger, terwijl de Nikkei index getroffen werd door winstnemingen en een koersdaling van 1,3 procent naar 39.579 punten incasseerde, nadat bij de start van de handel nog de hoogste stand ooit werd aangescherpt. Hongkong gaf daarnaast krap een procent prijs.

In China bleek de export volgens cijfers van de overheid in de eerste twee maanden van 2024 flink sterker gestegen dan verwacht. In dollars nam de export over deze periode met 7,1 procent toe op jaarbasis. Economen hadden gerekend op een stijging met 3,0 procent. In december 2023 groeide de export nog met 2,3 procent.

De Amerikaanse olie-future noteerde vanochtend vlak op 79,08 dollar per vat, na een stijging van meer dan een procent woensdagavond in New York.

Bedrijfsnieuws

CTP zag in 2023 de huurinkomsten stijgen en dit vertaalde zich in een hogere aangepaste winst. De huurinkomsten bedroegen 543 miljoen euro, een stijging van 20 procent op jaarbasis. De aangepaste EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,73 euro, een plus op jaarbasis van 18,5 procent. CTP mikte zelf op een EPRA-winst van 0,72 euro per aandeel. CTP wil over 2023 een slotdividend uitkeren van 0,275 euro per aandeel. Daarmee komt het jaardividend uit op 0,525 euro per aandeel. Dat is 16,7 procent meer dan het dividend over 2022.

Envipco boekte in het vierde kwartaal opnieuw flink meer omzet terwijl de brutowinst verdrievoudigde. De omzet zou in 2025 vier tot zes keer hoger moeten zijn dan in 2021.

NSI wil eigen aandelen inkopen voor maximaal 20 miljoen euro. De inkoop kent een limiet van 10 procent van het aantal uitstaande aandelen NSI. Het programma start op 11 maart en loopt tot en met 30 september van dit jaar.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,5 procent tot 5.104,76 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.661,05 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 16.031,54 punten.