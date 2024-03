Brutowinst Envipco verdrievoudigt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Envipco heeft in het vierde kwartaal opnieuw flink meer omzet geboekt, terwijl de brutowinst verdrievoudigde. Dat maakte de fabrikant van statiegeldmachines donderdag voorbeurs bekend. "We liggen op koers om onze doelen te halen", zei CEO Simon Bolton, wijzend op diverse initiatieven in verschillende landen die nieuwe marktkansen op korte en middellange termijn bieden. De omzet van Envipco steeg afgelopen kwartaal met 165 procent, van 13,4 miljoen euro naar 35,4 miljoen euro. Deze stijging was geheel te danken aan Europa, waar de omzet van 4,6 miljoen naar 28,0 miljoen euro steeg. Vooral in Griekenland, Hongarije en Roemenië deed Envipco het goed. Het bedrijf boekte een brutowinst van 12,6 miljoen euro, tegen een winst van 4,2 miljoen euro een jaar eerder. De brutomarge verbeterde van 31,2 procent een jaar eerder naar 35,5 procent afgelopen kwartaal. Over heel 2023 was de marge 35,0 procent. Tegen het einde van 2025 moet de marge op 40 procent uitkomen. Het EBITDA-resultaat steeg van 1,1 miljoen euro negatief naar 5,9 miljoen euro. De nettowinst was 4,1 miljoen euro. "We tonen een verbeterende bruto winstgevendheid en verwachten verdere verbeteringen, wat samen met de operationele hefboom een solide basis bouwt voor toekomstige winstgroei", aldus Bolton. In heel 2023 behaalde Envipco een omzet van 87,6 miljoen euro. Dat was 56,4 miljoen euro in 2022. Outlook Envipco blijft mikken op een marktaandeel van 30 procent. Het bedrijf is naar eigen zeggen goed gepositioneerd om het beoogde marktaandeel te bereiken door nieuwe marktkansen in de komende jaren te grijpen. De omzet zou in 2025 vier tot zes keer hoger moeten zijn dan in 2021. Voor 2024 ziet de omzetverwachting er volgens Envipco veelbelovend uit, en de brutomarges zullen geleidelijk verder verbeteren richting het doel van 40 procent, verwacht het bedrijf. Bron: ABM Financial News

