Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat Saoedi-Arabië de olieprijs voor Azië heeft verhoogd. Staatsproducent Saudi Arabian Oil Co, bekend als Aramco, zei woensdag dat het de officiële verkoopprijs van Arab Light ruwe olie voor Azië met 20 cent per vat heeft verhoogd tot 1,70 dollar per vat boven de benchmarkprijs van april. Dit was hoger dan de gemiddelde marktverwachting voor een premie van circa 1,50 dollar per vat, aldus grondstoffenstrategen Ewa Manthey en Warren Patterson van ING. Daarnaast was er aandacht voor het wekelijkse voorradenrapport van het Amerikaanse energieagentschap EIA. Uit de EIA-data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 1 maart zijn gestegen met 1,4 miljoen vaten naar 448,5 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 4,5 miljoen vaten naar een totaal van 239,7 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 4,1 miljoen vaten tot 117,0 miljoen vaten. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 81,5 procent naar 84,9 procent. Het American Petroleum Institute meldde dinsdag laat al dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week met circa 400.000 vaten zijn gestegen, terwijl de benzinevoorraden met 2,8 miljoen vaten daalden en de destillaatvoorraden met 1,8 miljoen vaten daalden. "Ondanks de stijging van de olievoorraden in de afgelopen weken, laten de olieprijzen een sterker dan verwachte sterkte zien", zei marktanalist Peter Cardillo van Spartan Capital. "De redenen kunnen waarschijnlijk worden toegeschreven aan de verlenging van de [olie]productieverlagingen door OPEC+. Aan de andere kant zou een potentieel staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas de oorlogspremie kunnen verminderen, waardoor de prijzen niet veel verder dan 80 dollar zouden stijgen", voegde hij toe. OPEC+ heeft zondag zoals verwacht de vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag verlengd tot in het tweede kwartaal. De april-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,98 dollar hoger op 79,13 dollar. Bron: ABM Financial News

