New York Community Bank kondigt aandelenemissie aan van ruim 1 miljard dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De New York Community Bank is van plan om 1 miljard dollar op te halen met een aandelenemissie. Dit meldde de noodlijdende Amerikaanse bank woensdag. De bank sloot een overeenkomst met Liberty Strategic Capital, Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners, Citadel Securities en andere institutionele beleggers voor een investering van in totaal ruim 1 miljard dollar. Liberty zal naar naar verwachting 450 miljoen dollar investeren, Hudson Bay zal 250 miljoen dollar investeren en Reverence zal 200 miljoen dollar investeren. In verband met de transactie zal het bedrijf vier nieuwe bestuurders aan de de raad van bestuur toevoegen, waaronder voormalig minister van financiën Steven Mnuchin. Joseph Otting, voormalig controleur van de munt, treedt ook toe tot het bestuur en zal de functie van CEO op zich nemen. De deal zal naar verwachting op of rond 11 maart worden afgerond, meldde The Wall Street Journal. De aandelen van New York Community Bancorp daalden woensdag tussentijds met 45 procent, na een bericht dat de bank vers kapitaal probeert aan te trekken. De handel in het aandeel werd vanwege de sterke koersdaling tijdelijk stopgezet, maar noteert inmiddels 4,4 procent hoger op 3,36 dollar. Bron: ABM Financial News

