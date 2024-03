Economische activiteit VS licht gestegen - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de Verenigde Staten is sinds begin januari per saldo licht gestegen. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

Acht districten rapporteerden een lichte tot bescheiden groei, drie andere districten meldden geen verandering en één district constateerde een lichte afname.

De consumentenbestedingen, met name detailhandelsgoederen, zijn de afgelopen weken licht gedaald, meldde het Beige Book. Verschillende districten wezen op een toegenomen prijsgevoeligheid onder consumenten, waarbij huishoudens hun bestedingen aan discretionaire goederen inperkten.

Activiteit in de vrije tijds- en horeca-sectoren varieerden per district en segment, terwijl de activiteit in de luchtvaart over het algemeen robuust bleef. De vraag naar de diensten van restaurants, hotels en andere etablissementen verzachte als gevolg van de hogere prijzen en de ongebruikelijke weersomstandigheden in sommige districten, zo bleek uit het rapport.

De productieactiviteit bleef grotendeels onveranderd, terwijl de knelpunten in de aanvoer verder normaliseerden. Desondanks duurden de leveringsvertragingen voor elektrische componenten voort. Daarbij werd in het rapport opgemerkt dat de aanhoudende verstoringen van de scheepvaart in de Rode Zee en het Panamakanaal over het algemeen geen al te grote impact hadden op bedrijven gedurende de verslagperiode.

In verschillende districten was in de afgelopen weken sprake van een aantrekkende vraag naar residentieel vastgoed, terwijl de commerciële vastgoedactiviteit zwak was, vooral op het gebied van kantoorruimte, hoewel er wel berichten waren over een robuuste vraag naar nieuwe datacenters, industrieel- en productievastgoed en grote infrastructuurprojecten, aldus het Beige Book.

De vraag naar leningen was stabiel tot licht lager en de kredietkwaliteit was over het algemeen gezond. De vooruitzichten voor de toekomstige economische groei bleven over het algemeen positief.

Arbeidsmarkt

In de meeste districten steeg de werkgelegenheid in een licht tot bescheiden tempo. Over het algemeen versoepelde de krapte op de arbeidsmarkt verder, waarbij in bijna alle districten enige verbetering in de beschikbaarheid van arbeidskrachten was te zien. Bovendien bleken bedrijven ook beter in staat personeel vast te houden. Bedrijven vonden het over het algemeen makkelijker om openstaande vacatures te vullen en gekwalificeerd personeel te vinden.

De lonen stegen gedurende de verslagperiode verder in de meeste districten, hoewel het tempo van de stijgingen vertraagde.

Prijzen

De prijsdruk hield gedurende de verslagperiode aan, zo blijkt uit het rapport. Maar, diverse districten rapporteerden in zekere mate een matiging van de inflatie. Contacten wezen wel op stijgingen van de vrachtkosten en verschillende verzekeringscategorieën, waaronder ziektekostenverzekeringen. Daarbij vonden bedrijven het steeds moeilijker worden om de hogere kosten door te berekenen aan klanten, die steeds gevoeliger zijn geworden voor prijswijzigingen.