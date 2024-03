Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 5.108,46 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 38.669,05 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 16.047,45 punten.

De Amerikaanse benchmarks noteerden woensdag hoger, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Huis van Afgevaardigden verklaarde dat renteverlagingen dit jaar waarschijnlijk zijn.

Hij zei tevens dat de Fed alert blijft op inflatierisico's, maar dat renteverlagingen dit jaar waarschijnlijk "op enig moment" zullen plaatsvinden.

"Als de economie zich in grote lijnen ontwikkeld zoals verwacht, zal het waarschijnlijk passend zijn om ergens dit jaar te beginnen met het terugschroeven van het verkrappende beleid", zei Powell.

De uitspraken van Powell "veranderen niets aan onze visie dat de Fed waarschijnlijk in juni voor het eerst de rente verlaagt", stelde Andrew Hunter van Capital Economics. Hunter denkt dat de sterke stijging van de kerninflatie in januari geen keerpunt was maar "ruis".

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in februari is gegroeid met 140.000 banen, terwijl economen rekenden op een groei van 150.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gestegen met 9,7 procent. De marktindex steeg van 171,5 naar 188,2.

De groothandelsvoorraden in de VS zijn in januari op maand- en jaarbasis gedaald met respectievelijk 0,3 procent en 2,5 procent. De omzet daalde op maandbasis met 1,7 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een afname van 1,5 procent.

Het aantal openstaande vacatures in de Verenigde Staten is in januari gedaald van 9,0 miljoen in december naar 8,9 miljoen vacatures.

Later vandaag publiceert de Federal Reserve het Beige Book.

Olie noteerde woensdag 1,9 procent hoger op 79,64 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0907. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0885 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0855 op de borden.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS vijf publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, handelsbalansdata en de arbeidskosten in het vierde kwartaal, gevolgd door het consumentenkrediet later op de dag. Fed-voorzitter Jerome Powell verschijnt donderdag voor de Senaat.

Bedrijfsnieuws

Campbell Soup heeft in het afgelopen kwartaal minder omzet behaald en de winst zien dalen. Het aandeel noteerde vrijwel vlak.

De aandelen van New York Community Bancorp daalden woensdag met 45 procent, na een bericht dat de in moeilijkheden verkerende regionale bank vers kapitaal probeert aan te trekken. Vooral de portefeuille met commercieel vastgoed is momenteel een groot probleem voor de bank. De handel in het aandeel werd vanwege de sterke koersdaling stopgezet.

Box steeg 8,4 procent nadat het bedrijf bekendmaakte dat zijn systeem voor opslag en beheer van documenten wordt geïntegreerd in de OpenAI-dienst van Microsoft Azure.

ChargePoint verloor 2,8 procent. Het bedrijf meldde een dalende omzet en een groter verlies dan een jaar eerder.

Coinbase steeg 9,2 procent, nu bitcoin in de lift zit.

Cybersecuritybedrijf CrowdStrike steeg 12,0 procent na een jaar met opnieuw sterke omzetgroei. Sectorgenoot Palo Alto daalde 3,8 procent en SentinelOne steeg 5,4 procent.

TikTok kan mogelijk verboden worden in de VS op basis van een wetsvoorstel. De populaire app is eigendom van het Chinese internetbedrijf ByteDance, dat de app binnen vijf maanden zou moeten verkopen om een verbod te vermijden.

Het Chinese JD.com steeg 16,5 procent, nadat het bedrijf meer winst boekte en een dividend en nieuwe aandeleninkoop aankondigde.