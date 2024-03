Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index werd 0,4 procent duurder op 498,21 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,1 procent op 17.716,71 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.954,74 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hogere op 7.679,31 punten. Fed-voorzitter Jerome Powell sprak vanmiddag het Huis van Afgevaardigden toe en zei dat renteverlagingen dit jaar waarschijnlijk zijn. Hij stelde dat de Fed alert blijft op inflatierisico's, maar dat renteverlagingen dit jaar waarschijnlijk "op enig moment" zullen plaatsvinden. "Als de economie zich in grote lijnen ontwikkeld zoals verwacht, zal het waarschijnlijk passend zijn om ergens dit jaar te beginnen met het terugschroeven van het verkrappende beleid", zei Powell. "Het wachten gaat door", reageerde econoom Ian Shepherdson van Pantheon Macroeconomics op de uitspraken van Powell. Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurzone in januari op maandbasis zijn gestegen met 0,1 procent. Op jaarbasis daalden de verkopen met 1,0 procent. De Duitse export is in januari op maandbasis gestegen met 6,3 procent, terwijl de import toenam met 3,6 procent. Dat was meer dan economen hadden verwacht. Olie werd woensdag 3,1 procent duurder op 80,55 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. De euro/dollar noteerde op 1,0908. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0857 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0855 op de borden. Bedrijfsnieuws Het Nederlands demissionair kabinet werkt volgens De Telegraaf in het geheim aan een plan om ASML in Nederland te houden. Dit schreef de krant woensdag op basis van bronnen. ASML sloot 1,4 procent hoger. Deutsche Post heeft over het laatste kwartaal van 2023 de nettowinst zien dalen en verwacht ondanks een vlakke winstontwikkeling in 2024 de aandeleninkoop te verhogen. Deutsche Post gaat voor 2024 uit van een EBIT van 6,0 tot 6,6 miljard euro. De EBIT kwam in 2023 uit op bijna 6,4 miljard euro. Het aandeel eindigde 6,3 procent lager. Dassault Aviation presenteerde woensdag de jaarcijfersm die onder de verwachtingen uitkwamen. De aangepaste omzet en het nettoresultaat daalde in 2023 op jaarbasis flink. Dassault sloot woensdag 5,4 procent lager. JPMorgan verhoogde het advies voor IMCD van Onderwogen naar Overwogen met een koersdoelverhoging van 117,00 naar 188,00 euro. IMCD werd bijna 4 procent duurder. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent hoger op 5.119,84 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

