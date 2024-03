IMCD blinkt uit in groene AEX

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na de koersdaling van dinsdag.

De AEX sloot 0,7 procent hoger op 857,02 punten.

Simon Wiersma van ING zag gisteren een rondje winstnemingen, nadat Wall Street lager opende. "Blijkbaar werd het een aantal beleggers iets te heet onder de voeten, na de rally in de afgelopen vier maanden", aldus de expert van ING.

De aandacht ging woensdag uit naar Jerome Powell, die voor het Huis van Afgevaardigden een verklaring afgaf. De voorzitter van de Fed zei dat een renteverlaging "op enig moment" later dit jaar nog steeds waarschijnlijk lijkt, als de economische cijfers meer zekerheid geven dat de inflatie blijft dalen naar het gewenste niveau van 2 procent.

De aandelenmarkt reageerde niet sterk, maar bleef wel positief na de uitspraken. Volgens sommige commentatoren veranderde de verklaring van Powell niets aan de verwachting in de markt dat de eerste renteverlaging in juni kan worden verwacht. Die kans wordt ingeschat op 88 procent.

Donderdag zal de Europese Centrale Bank een rentebesluit nemen. Vrijdag is er een belangrijk Amerikaanse banenrapport. Woensdag meldde het ADP al een groei van het aantal nieuwe banen in februari met 140.000, wat iets minder was dan economen verwachtten. Het officiele banenrapport van vrijdag telt veel zwaarder voor de markt.

Het aantal vacatures in de Verenigde Ststen daalde in januari naar 8,9 miljoen van 9,0 miljoen in december.

Woensdagochtend bleek dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in januari met 0,1 procent op maandbasis stegen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0878. De olieprijzen stegen tot krap een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen was IMCD de grootste stijger met 3,9 procent, nadat JPMorgan een koopadvies op het aandeel plakte. De analisten wezen op de substantieel betere resultaten in het vierde kwartaal en op de verbeterende macro-economische situatie. Het koersdoel voor IMCD is 188 euro.

Halfgeleiderbedrijven ASMI en Besi hervatten hun zegetocht. ASMI steeg 2,0 procent en Besi 1,9 procent.

Prosus steeg 1,3 procent, na een koersstijging van Tencent in Hongkong vanochtend. Het aandelenbelang Tencent bepaalt grotendeels de waarde van Prosus.

Uitgevers Wolters Kluwer en RELX behoorden tot de dalers, evenals verffabrikant Akzo Nobel en levensmiddelenreus Unilever.

In de AMX won verlichtingsspecialist Signify ruim 3 procent, evenals metaalspecialist AMG. Pakketkluisjesbedrijf InPost sloot zelfs 4 procent hoger.

Ook TKH won 3,6 procent, herstellend van het koersverlies van 5,6 procent na de publicatie van de jaarcijfers dinsdag.

Corbion klom 1,6 procent. De producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën droeg Peter Kazius voor als nieuwe CFO.

Basic-Fit was een opvallende daler, na een adviesverlaging door Barclays, die het aandeel van zijn kooplijst haalde en het koersdoel verlaagde van 35,00 naar 28,00 euro. De expansie van de fitnessclubs in Duitsland zal volgens de analist lastiger worden dan in Frankrijk, terwijl er in Spanje nieuwe concurrentie dreigt. Het aandeel sloot 6 procent lager.

Vivoryon zette zijn koersval voort en verloor 6 procent tot 0,69 euro. Maandag moest het bedrijf melden dat zijn mogelijke alzheimermedicijn niet werkzaam is gebleken. Voor dat nieuws was het aandeel nog 8,40 euro waard. Vanochtend bleek dat aandeelhouder GS&P Kapitalanlagegesellschaft zijn belang van 5,15 procent in het biotechbedrijf geheel heeft verkocht.

Bussenfabrikant Ebusco won 5,9 procent. Ook CM.com en Pharming wonnen terrein.

Tussenstand Wall Street

De S&P500-index steeg 0,7 procent rond sluitingstijd in Europa. Technologiebeurs Nasdaq boekte een plus van 0,8 procent.