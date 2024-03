Generali laat oog vallen op NN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Italiaanse verzekeraar Generali heeft, als onderdeel van zijn groeiplannen, een analyse gemaakt van potentiële overnamekandidaten. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen. Generali meer dan een half dozijn overnameprooien hebben geïdentificeerd. Volgens Bloomberg zouden Aviva, Uniqa en het Nederlandse NN Group op de lijst staan. De Italianen zouden geen vijandige overname willen doen. Generali heeft een marktkapitalisatie van bijna 35 miljard euro en zou alleen kijken naar partijen die minder dan de helft hiervan waard zijn. NN is ongeveer 11 miljard euro waard. Andere namen op de lijst van Generali zijn onder meer het Nederlandse Aegon en het Belgische Ageas, evenals Ergo Group, Mapfre en Vienna Insurance Group. Een woordvoerder van Generali wilde Bloomberg geen commentaar geven. Update: om meer namen toe te voegen. Bron: ABM Financial News

