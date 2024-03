Powell: op schema voor renteverlaging later dit jaar Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve denkt dat een renteverlaging "op enig moment" dit jaar op zijn plaats zal zijn, hoewel de Fed alert blijft op de inflatierisico's. Dat zei Powell woensdag in een verklaring tegenover het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. "Als de economie zich in brede zin ontwikkelt zoals wordt verwacht, zal het waarschijnlijk gepast zijn om het beperkende beleid op enig moment dit jaar terug te schroeven", aldus Powell. Wel zal het eerst nog nodig zijn dat economische cijfers meer vertrouwen geven dat de inflatie duurzaam aan het dalen is richting de gewenste 2 procent, zei de centrale bankier. De aandelenbeurzen in de VS noteerden woensdagmiddag circa een half procent hoger. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde licht tot 4,119 procent. De uitspraken van Powell "veranderen niets aan onze visie dat de Fed waarschijnlijk in juni voor het eerst de rente verlaagt", stelde Andrew Hunter van Capital Economics. Hunter denkt dat de sterke stijging van de kerninflatie in januari geen keerpunt was maar "ruis". Bron: ABM Financial News

