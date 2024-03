Meer winst voor JD.com Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft in het vierde kwartaal de winst zien stijgen en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Dat maakte het Chinese technologiebedrijf woensdagmiddag bekend. Het bedrijf boekte een omzetgroei van 3,6 procent op jaarbasis tot 306 miljard yuan, of omgerekend 43,1 miljard dollar. De nettowinst steeg van 3,0 miljard naar 3,4 miljard yuan, of 0,5 miljard dollar. "We zijn verheugd om 2023 sterk af te sluiten, met meer omzet en winstgevendheid in het vierde kwartaal", aldus CEO Sandy Xu van JD.com. De divisie die huishoudelijke apparaten en elektronica maakt, bleef het beter doen dan de branche als geheel, vulde CFO Ian Shu Shan aan. Per aandeel steeg de winst over heel 2023 tot 15,23 yuan, of 2,14 dollar, ruim het dubbele van de 6,42 yuan een jaar eerder. JD.com kondigde een jaardividend van 0,38 dollar per aandeel of 0,76 dollar per ADR, de aandelen JD.com die in Amerika genoteerd zijn. Ook komt er een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 3 miljard dollar over de komende drie jaar. Het aandeel JD.com lijkt woensdag op de Nasdaq 15,0 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

