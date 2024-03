Update: Futures Wall Street wijzen voorzichtig omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hoger opening tegemoet in afwachting van een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse congres. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,3 procent in het groen en de Nasdaq-index lijkt 0,6 procent hoger te openen. De toespraak van Powell zou de dollar kunnen steunen als hij voorzichtig blijft en benadrukt dat er geen haast bij is om de rente te verlagen, omdat de economische cijfers sterk blijven en de inflatie nog steeds hoog is, volgens UniCredit. De Amerikaanse presidentsrace gaat tussen Joe Biden en Donald Trump, bleek na de voorverkiezingen van dinsdag. De laatste Republikeinse uitdager, Nikki Haley, verloor in alle staten waar dinsdag werd gestemd van Trump, behalve in Vermont, en zal zich naar verwachting uit de race terugtrekken. Zondag won ze nog wel in Washington DC. Beijing hint op meer steun voor zijn haperende economie, in een nieuwe trend van verrassende aankondigingen rondom beleidsmaatregelen en openbaarmaking van economische cijfers. Er zou ruimte zijn om de kapitaaleisen voor banken te verlagen, de consumentenprijzen te steunen en de yuan stabiel te houden, volgens beleidsmakers. China gaf dinsdag een groeidoel voor de economie in 2024 van 5 procent, hoewel dat niet makkelijk te realiseren is, erkende president Li Qiang. Deze hield vol dat de Chinese economie vorig jaar toch ook met 5,2 procent groeide, ondanks veel tegenslagen. De vraag is hoe betrouwbaar de cijfers zijn. De olieprijs steeg. Een april-future West Texas Intermediate werd 1 procent duurder op 78,95 dollar en Brent-olie steeg 0,7 procent tot 82,64 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0873. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0868 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,858 op de borden. Bedrijfsnieuws Box steeg voorbeurs 3 procent nadat het bedrijf bekendmaakte dat zijn systeem voor opslag en beheer van documenten wordt geïntegreerd in de OpenAI-dienst van Microsoft Azure. ChargePoint verloor 7 procent voorbeurs. Het bedrijf meldde een dalende omzet en een groter verlies dan een jaar eerder. Coinbase steeg 6 procent, nu bitcoin in de lift zit. CrowdStrike steeg 24 procent na een jaar met opnieuw sterke omzetgroei. Sectorgenoot Palo Alto steeg 4 procent en SentinelOne 8 procent. TikTok kan mogelijk verboden worden in de VS op basis van een wetsvoorstel. De populaire app is eigendom van het Chinese internetbedrijf ByteDance, dat de app binnen vijf maanden zou moeten verkopen om een verbod te vermijden. Slotstanden De S&P 500 daalde dinsdag 1,0 procent tot 5.078,65 punten, de Dow Jones-index leverde ook 1,0 procent in op 38.585,19 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 15.939,59 punten. Update: om informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

