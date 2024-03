IATA: passagiersvervoer groeit in januari met dubbele cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaart is in januari sterk gegroeid. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag. Het totale passagiersvervoer lag in januari 16,6 procent hoger dan een jaar eerder. "2024 kende een sterke start ondanks economische en geopolitieke onzekerheden" stelde directeur Willie Walsh van IATA, die er voor pleitte om de luchtvaart niet extra te belasten en te reguleren in dit verkiezingsjaar. Zowel bij binnenlandse als internationale vluchten steeg het passagiersvervoer in januari met dubbele cijfers, met respectievelijk 10,4 en 20,8 procent. De internationale capaciteit steeg met 20,9 procent en de beladingsgraad was stabiel op 79,7 procent. De binnenlandse capaciteit steeg met 4,6 procent en de beladingsgraad steeg met 4,2 procentpunt tot 80,2 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.