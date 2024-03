Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger in afwachting van nieuwe data over de Amerikaanse banenmarkt en het optreden van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Huis van Afgevaardigden. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 497,10 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,2 procent op 17.727,81 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,1 procent met een stand van 7.942,21 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.668,78 punten. Analisten van Morningstar zijn benieuwd naar Powells visie op de inflatieontwikkelingen en de economie. Ook opmerkingen over de staat van de regionale banken in het licht van de blootstelling aan commercieel vastgoed kan op aandacht rekenen, denken de analisten. De Duitse export viel in januari met een stijging van 6,3 procent op maandbasis veel hoger uit dan verwacht. Ook de import liep op maandbasis meer op dan voorzien. Op jaarbasis zag de export nog wel kans licht te stijgen, maar de import daalde met ruim 8 procent. De detailhandelsverkopen van de eurozone stegen over januari op maandbasis met 0,1 procent tegen een daling met 0,6 procent een maand eerder. Op jaarbasis daalden de verkopen met 1,0 procent tegen een afname met 0,5 procent in december. Olie noteerde woensdag hoger. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 78,94 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 82,64 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0877. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0857 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0858 op de borden. Bedrijfsnieuws Het Nederlands demissionair kabinet werkt volgens De Telegraaf in het geheim aan een plan om ASML in Nederland te houden. Dit schreef de krant woensdag op basis van bronnen. ASML noteerde 1,2 procent hoger. Deutsche Post heeft over het laatste kwartaal van 2023 de nettowinst zien dalen en verwacht ondanks een vlakke winstontwikkeling in 2024 de aandeleninkoop te verhogen. Deutsche Post gaat voor 2024 uit van een EBIT van 6,0 tot 6,6 miljard euro. De EBIT kwam over het gehele boekjaar uit op bijna 6,4 miljard euro. Het aandeel noteerde 5,7 procent lager. Antofagasta kreeg van RBC Capital een adviesverlaging van Outperform naar Sector Perform met een koersdoelverlaging van 18,00 naar 16,50 pond. RBC vond dat het aandeel goed heeft gepresteerd, dankzij kopertekorten, die inmiddels in de koers zijn verwerkt. De koers noteerde 2,4 procent lager. Dassault Aviation trad woensdag naar buiten met jaarcijfers die onder de verwachtingen uitkwamen. De aangepaste omzet en het nettoresultaat daalde in 2023 op jaarbasis flink. Dassault noteerde woensdag 4,6 procent lager. JPMorgan verhoogde het advies voor IMCD van Onderwogen naar Overwogen met een koersdoelverhoging van 117,00 naar 118,00 euro. IMCD liep 4,3 procent op. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen. De S&P 500 daalde dinsdag 1,0 procent tot 5.078,65 punten, de Dow Jones-index leverde ook 1,0 procent in op 38.585,19 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 15.939,59 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.