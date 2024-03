Valuta: euro licht in de lift

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag licht hoger rond 1,0880 dollar in afwachting van banencijfers uit de VS.

"De zwakkere dollar is opmerkelijk in het licht van de nog altijd redelijk havikachtige ondertoon van diverse Fed-prominenten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Woensdag kunnen de valutamarkten wat in beweging komen, maar het zwaartepunt van de week ligt wat ons betreft op vrijdag, wanneer het officiële banenrapport over februari naar buiten komt. Het accent daarin ligt bij de loonontwikkeling", aldus Mevissen.

Nu de voorverkiezingen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zo goed als afgelopen zijn, ziet Rabobank dat Donald Trump grote winsten heeft geboekt. "Daarmee zouden handelstarieven voor China weer actueel kunnen worden. Er worden met Trump in het Witte Huis al importtarieven van 60 procent genoemd. Daarom hebben we de raming voor de dollar/yuan voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogd van 7,10 yuan naar 7,35 yuan. Het opwaartse potentieel voor het paar is beperkt, zeker in het vierde kwartaal, omdat Biden nog in heel 2024 president van de VS blijft en de reactie in het vierde kwartaal niet al te groots hoeft uit te pakken. Tegelijkertijd is de People's Bank of China een heel aardige valutaregisseur gebleken", aldus Mevissen.

Naast de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de VS gaat de aandacht woensdag ook uit naar de verklaring van de voorzitter van de Fed, Jerome Powell voor het Huis van Afgevaardigden. De Fed publiceert vandaag het Beige Book.

Goud heeft deze week de grens van 2.100 dollar overschreden en lijkt op weg naar nog een hogere koers met een aantal macro-economische data in het verschiet. In reële termen noteert goud nog altijd onder de pieken van 1980, 2011 en 2020. Goud dient vaak als veilige haven in tijden van oplopende inflatie. Eén van de redenen voor de interesse voor goud is de verwachtingen ten aanzien van de Amerikaanse rente.

De Duitse export viel in januari met een stijging van 6,3 procent op maandbasis veel hoger uit dan verwacht. Ook de import liep op maandbasis meer op dan voorzien. Op jaarbasis zag de export nog wel kans licht te stijgen, maar de import daalde met ruim 8 procent.

De detailhandelsverkopen van de eurozone stegen over januari op maandbasis met 0,1 procent tegen een daling met 0,6 procent een maand eerder. Op jaarbasis daalden de verkopen met 1,0 procent tegen een afname met 0,5 procent in december.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,0878 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8548 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,2 procent tot 1,2726 dollar. De dollar noteerde vlak op 7,1983 yuan. Goud daalde fractioneel naar 2.126,72 dollar.