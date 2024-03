IMCD koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 855,35 punten.

Daarmee herstelde de beurs van de verliezen op dinsdag. Investment manager Simon Wiersma van ING zag toen een rondje winstnemingen, nadat Wall Street lager opende. "Blijkbaar werd het een aantal beleggers iets te heet onder de voeten, na de rally in de afgelopen vier maanden", aldus de expert van ING.

De bewegingen op de beurs vanochtend bleven evenwel beperkt in aanloop naar de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell vanmiddag. Beleggers zullen zoeken naar hints over het tempo waarin de centrale bank de rentes wil verlagen en wanneer een eerste renteverlaging mogelijk is.

Analisten van Morningstar zijn benieuwd naar Powells visie op de inflatieontwikkelingen en de economie. Ook opmerkingen over de staat van de regionale banken in het licht van de blootstelling aan commercieel vastgoed kan op aandacht rekenen, denken de analisten.

Verder blikken beleggers al vooruit op de rentevergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag en het officiële banenrapport uit de VS op vrijdag. Vanmiddag zijn er al banencijfers van ADP en zojuist werd bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in januari met 0,1 procent op maandbasis stegen. Op jaarbasis daalden de detailhandelsverkopen met 1,0 procent.

"Dit is een belangrijke week voor de markt, die al een hoop renteverlagingen heeft ingeprijsd", aldus strateeg Quincy Krosby van LPL Financial.

De kans dat de rentes na de bijeenkomst van de Fed in juli nog op het huidige niveau staan, wordt momenteel ingeschat op slechts 12 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0878. De olieprijzen stegen tot krap een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg IMCD met 4,6 procent, nadat JPMorgan een koopadvies op het aandeel plakte. De analisten wezen op de "substantieel" betere resultaten van IMCD in het vierde kwartaal. Ook merkte JPMorgan op dat de macro-economische indicatoren zijn verbeterd dit jaar. Het koersdoel voor IMCD is 188 euro. DSM-Firmenich werd 2,3 procent duurder.

Prosus steeg 1,5 procent, na een koersstijging van Tencent in Hongkong vanochtend. Sectorgenoten Wolters Kluwer en RELX daalden tot 1,4 procent.

In de AMX won AMG 3,3 procent en TKH 3,5 procent. TKH daalde dinsdag nog met 5,6 procent na het openen van de boeken.

Corbion schreef 0,7 procent bij. De producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën droeg Peter Kazius voor als nieuwe CFO.

Basic-Fit maakte een koersval van 4,6 procent tot 24,24 euro. Barclays verlaagde het advies voor Basic-Fit van Overwogen naar Gelijkgewogen. Het koersdoel ging van 35,00 naar 28,00 euro. Analist Chandni Hirani blijft van mening dat de kansen op lange termijn groot blijven, maar werd wat terughoudender over het winstmoment op korte en middellange termijn. De expansie in Duitsland zal volgens de analist een lastiger verhaal worden dan in Frankrijk, terwijl er in Spanje nieuwe concurrentie dreigt.

Vivoryon daalde onder de kleinere aandelen met 1,2 procent. Desondanks is er weinig meer van het aandeel over, nadat het bedrijf maandag bekendmaakte dat de Europese studie naar zijn kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer geen succes was. Vanochtend bleek dat aandeelhouder GS&P Kapitalanlagegesellschaft zijn volledige belang van 5,15 procent in het biotechbedrijf heeft verkocht.

Smallcap Ebusco won 5,7 procent en Azerion werd 4,1 procent duurder.