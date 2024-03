Barclays haalt Basic-Fit van de kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft woensdag het advies voor Basic-Fit verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 35,00 naar 28,00 euro ging. Dit bleek uit een rapport van de Britse bank, dat het aandeel voortaan laat volgen door analist Chandni Hirani.

De analist blijft van mening dat de kansen op lange termijn groot blijven, maar werd wat terughoudender over het winstmoment op korte en middellange termijn. Zo is de uitrol van clubs in Duitsland een dure aangelegenheid en blijft de groei van het ledenbestand onder druk staan, zoals in de afgelopen kwartalen al het geval was, vooral met de duurdere abonnementen. "Een punt van zorg." Bovendien heeft Basic-Fit moeite om de consensusverwachtingen bij te benen.

Barclays verwacht dat Basic-Fit moeite zal hebben om in de komende twaalf maanden aan de winstverwachtingen te voldoen. Als gevolg werd Hirani wat negatiever over het aandeel.

Basic-Fit wil in Duitsland met dezelfde strategie groeien als in Frankrijk. In Duitsland heeft Basic-Fit volgens Barclays echter te maken met meer prijsvechters dan in Frankrijk. Sowieso is de concurrentie volgens de bank in Duitsland groter dan in Frankrijk. Om een succesvolle en dominante fitnessketen in Duitsland te worden, belooft dus een grotere uitdaging te worden.

Ook is er een risico dat Basic-Fit in Spanje met een grote nieuwe concurrent te maken krijgt, aldus Barclays. Planet Fitness kondigde recent aan om de Spaanse markt te betreden en naar meer dan 300 clubs wil groeien.

Het aandeel Basic-Fit verloor woensdagochtend 4,8 procent op 24,18 euro.