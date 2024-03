AEX licht hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,2 procent hoger op 852,93 punten. Onder de hoofdfondsen steeg IMCD met 2,2 procent, nadat JPMorgan een koopadvies op het aandeel plakte. Prosus steeg 1,6 procent, na een koersstijging van Tencent in Hongkong vanochtend. ASR leverde 0,6 procent in, terwijl Exor 0,5 procent verloor. In de AMX won AMG 1,4 procent. Corbion schreef 1,1 procent bij. De producent van biologische ingrediënten en biochemicaliën droeg Peter Kazius voor als nieuwe CFO. Basic-Fit maakte een koersval van 5,5 procent. Barclays verlaagde het advies voor Basic-Fit van Overwogen naar Gelijkgewogen. Het koersdoel ging van 35,00 naar 28,00 euro. Vivoryon steeg onder de kleinere aandelen 5,8 procent. Desondanks is er weinig meer van het aandeel over, nadat het bedrijf maandag bekendmaakte dat de Europese studie naar zijn kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer geen succes was. Vanochtend bleek dat aandeelhouder GS&P Kapitalanlagegesellschaft zijn volledige belang van 5,15 procent in het biotechbedrijf heeft verkocht. Bron: ABM Financial News

