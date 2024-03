JP Morgan promoveert IMCD naar kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan heeft het advies voor IMCD verhoogd van Onderwogen naar Overwogen en het koersdoel flink opwaarts bijgesteld van 117,00 naar 188,00 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse bank. De analisten wezen op de "substantieel" betere resultaten van IMCD in het vierde kwartaal. De aangepaste EBITA viel 11 procent hoger uit dan JPMorgan had verwacht. "We waren wellicht een beetje te voorzichtig", schreven de analisten. Ook merkte JPMorgan op dat de macro-economische indicatoren zijn verbeterd dit jaar. En distributeurs van speciaalchemie, vooral met blootstelling aan Life Sciences, hebben hun volumes in het vierde kwartaal weer zien groeien en spraken van een goede start in 2024, aldus de zakenbank. Life Sciences is volgens de analisten bij IMCD goed voor de helft van de omzet. Reden voor JPMorgan om de taxaties voor de aangepaste EBITA voor dit jaar en 2025 en 2026 met 9, 12 en 14 procent te verhogen. Daarmee zit de bank ook licht boven de analistenconsensus. En er zit meer in het vat, aldus JPMorgan, als er nieuwe overnames worden gedaan. Hoewel het aandeel stevig geprijsd is, is de korting ten opzichte van bepaalde sectorgenoten opgelopen tot een niveau dat niet gerechtvaardigd is, aldus JPMorgan, wijzend op de winstontwikkeling bij IMCD en de sterke kasstroom. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.