Aandeelhouder Kapitalanlagegesellschaft zegt vertrouwen in Vivoryon op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GS&P Kapitalanlagegesellschaft lijkt geen vertrouwen meer te hebben in een goede afloop voor Vivoryon Therapeutics en bouwde het belang in het biotechbedrijf volledig af. Op 26 mei 2023 had GS&P Kapitalanlagegesellschaft nog een belang van 5,15 procent in Vivoryon. Op 4 maart dit jaar bleek het volledige belang verkocht, zo viel woensdag op te maken uit een melding van de AFM. Het aandeel Vivoryon verloor maandag meer dan 90 procent van zijn beurswaarde, nadat het bedrijf 's ochtends bekendmaakte dat de Europese studie naar zijn kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer geen succes was. Het middel had geen statistisch significant effect op het cognitieve vermogen bij patiënten met de ziekte. Bron: ABM Financial News

