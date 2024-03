Deutsche Post ziet kwartaalwinst onder druk staan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post heeft over het laatste kwartaal van 2023 de nettowinst zien dalen en verwacht ondanks een vlakke winstontwikkeling in 2024 de aandeleninkoop te verhogen. Dit maakte de Duitse onderneming woensdag bekend. De nettowinst daalde over het vierde kwartaal op jaarbasis van 1,34 miljard euro naar 981 miljoen euro bij een omzet die 10 procent lager uitkwam op 21,4 miljard euro. De consensusverwachting voor de nettowinst lag op krap 1,1 miljard euro en de omzet op 21,3 miljard euro. Het dividend over 2023 bleef gelijk op 1,85 euro per aandeel. De aandeleninkoop ging wel omhoog. DHL wilde aanvankelijk voor 3,0 miljard euro inkopen, maar daar komt nu een miljard euro bij. In totaal zal voor 4 miljard euro aan eigen aandelen worden ingekocht. Outlook Deutsche Post gaat voor 2024 uit van een EBIT van 6,0 tot 6,6 miljard euro. De EBIT kwam over het gehele boekjaar uit op bijna 6,4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.