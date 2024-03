Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,6 procent lager op 851,16 punten.

Ook de Europese beurzen lijken een vlakke tot licht hogere opening tegemoet te gaan, waarbij beleggers zich richten op wat Fed-voorzitter Jerome Powell te vertellen heeft in het Amerikaanse Congres. Ook de presentatie van het lentebudget in het Verenigd Koninkrijk staat op de rol.

"Dit is een belangrijke week voor de markt, die al een hoop renteverlagingen heeft ingeprijsd", aldus strateeg Quincy Krosby van LPL Financial. Beleggers zullen bljven zoeken naar signalen in welke tempo de Amerikaanse centrale bank de rentes vermoedelijk gaat verlagen en ook wanneer de eerste verlaging kan worden verwacht.

De kans dat de rentes na de bijeenkomst van de Fed in juli nog op het huidige niveau staan, wordt momenteel ingeschat op slechts 12 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME. De renteverwachtingen in de markt kunnen nog wat beweging laten zien als inflatie- en banencijfers veerkrachtig blijken. In dit licht gaat de aandacht uit naar het banenrapport van aankomende vrijdag. Vanmiddag zijn er al banencijfers van ADP.

Fed-beleidsmaker Raphael Bostic opperde eerder deze week dat het verstandig zou zijn om na een eerste renteverlaging een pauze in te lassen om het effect op de economie te beoordelen. Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild ziet die uitspraak als een potentiële gamechanger, omdat het kan betekenen dat er dit jaar maar één of twee renteverlagingen komen.

Ondertussen lieten zowel president Joe Biden als oud-president Donald Trump op Super Tuesday in bijna alle staten winst zien in de voorverkiezingen. Beiden lijken in november de strijd om het presidentschap met elkaar aan te gaan.

De Aziatische beurzen lieten woensdag overwegend bescheiden winsten zien, met uitzondering van de beurs in Hongkong, die met circa twee procent omhoogschoot. Techaandelen waren gewild, nadat deze aandelen dinsdagavond nog in de uitverkoop gingen op Wall Street. Alibaba won vanochtend circa vier procent, terwijl Baidu en Tencent tot drie procent stegen.

Eerder in de week was het sentiment in Azië nog terughoudend, nadat de Chinese overheid teleurstellende doelstellingen afgaf voor de economische groei. "Beijing is niet van plan om de grote bazooka tevoorschijn te halen" om de groei aan te jagen, concludeerde Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat beleggers de vooruitzichten voor de wereldwijde vraag naar energie heroverwogen, nadat Chinese leiders hun economische plannen ontvouwden. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie daalde dinsdag 0,8 procent tot 78,15 dollar op de New York Mercantile Exchange. Maandag daalde de olieprijs in New York al met 1,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0855. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0858 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0868 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Corbion draagt Peter Kazius voor als nieuwe CFO.

Cat Rock verlaagde het belang in Just Eat Takeaway van 4,94 naar 4,44 procent, zo bleek uit een melding in het register van de AFM.

Het aandeel NX Filtration vervangt per 18 maart het aandeel Lucas Bols in de AScX index van Euronext. Lucas Bols zal van de beurs verdwijnen na de overname door Nolet. De samenstelling van de AEX-index en AMX-index blijven ongewijzigd.

Jefferies verhoogde het koersdoel voor ASML van 1.050 naar 1.260 euro, met een onveranderde koopaanbeveling.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde dinsdag 1,0 procent tot 5.078,65 punten, de Dow Jones-index leverde ook 1,0 procent in op 38.585,19 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 15.939,59 punten.