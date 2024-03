Beurs Hongkong positieve uitschieter Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen lieten woensdag overwegend bescheiden winsten zien, met uitzondering van de beurs in Hongkong die met circa twee procent omhoogschoot. De Japanse Nikkei-index steeg fractioneel tot 40.107,08 punten, terwijl de SSE Composite-index 0,1 procent won. Uitschieter was de Hang Seng-index met een plus van 2,0 procent op 16.487,40 punten. Techaandelen vonden de weg omhoog, nadat deze aandelen dinsdagavond nog in de uitverkoop gingen op Wall Street. Alibaba won vanochtend circa vier procent, terwijl Baidu en Tencent tot drie procent stegen. Eerder in de week was het sentiment in Azië nog terughoudend, nadat de Chinese overheid teleurstellende doelstellingen afgaf voor de economische groei. "Beijing is niet van plan om de grote bazooka tevoorschijn te halen" om de groei aan te jagen, concludeerde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. Op Wall Street waren beleggers dinsdagavond eveneens voorzichtig voorafgaand aan verklaringen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres en twee banenrapporten uit de VS. Zowel het optreden van Powell als de rapporten zouden meer hints kunnen geven over het rentepad van de Amerikaanse centrale bank en de economische situatie. Bron: ABM Financial News

