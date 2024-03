Biden en Trump verrassen niet op Super Tuesday Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Zowel president Joe Biden als oud-president Donald Trump hebben gisteren op Super Tuesday in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen gedaan wat al ruim en breed werd verwacht: zo ongeveer in alle staten de voorverkiezingen winnen. Daarmee lijkt het aardig duidelijk te worden wie de twee presidentskandidaten zijn die het op 5 november aanstaande tegen elkaar gaan opnemen. Biden won dinsdag de voorverkiezingen in Virginia, Vermont, North Carolina, Texas, Tennessee, Oklahoma, Minnesota, Massachusetts, Maine, Iowa, Colorado, California, Utah, Arkansas en Alabama. Trump won in Virginia, North Carolina, Texas, Tennessee, Oklahoma, Minnesota, Massachusetts, Maine, Colorado, California, Arkansas en Alabama. Nikki Haley, de concurrent van Trump bij de Republikeinen, won alleen in Vermont. De druk op Haley om zich terug te trekken uit de strijd met Trump wordt zo alleen maar groter. Bij de Democraten won Jason Palmer in Samoa. Bron: ABM Financial News

