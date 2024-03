Rode cijfers op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag voor de tweede dag op rij met verlies gesloten, met dalingen voor een aantal grote technologienamen zoals Apple en Tesla. De S&P 500 daalde 1 procent tot 5.078,65 punten, de Dow Jones-index leverde ook 1,0 procent in op 38.585,19 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 15.939,59 punten. Na de records van vorige week nam Wall Street maandag al een adempauze. Beleggers waren voorzichtig voorafgaand aan verklaringen van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres en banenrapporten uit de VS. Beide zouden meer hints kunnen geven over het rentepad van de Amerikaanse centrale bank en de economische situatie. Het sentiment in Azië was dinsdag terughoudend, omdat de Chinese overheid teleurstellende doelstellingen afgaf voor de economische groei. "Beijing is niet van plan om de grote bazooka tevoorschijn te halen" om de groei aan te jagen, concludeerde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. Fed-beleidsmaker Raphael Bostic opperde intussen dat het verstandig zou zijn om na een eerste renteverlaging een pauze in te lassen om het effect op de economie te beoordelen. Vranken ziet die uitspraak als een potentiële game-changer, omdat het kan betekenen dat er dit jaar maar één of twee renteverlagingen komen. De Amerikaanse fabrieksorders daalden in januari zoals verwacht, doordat er minder vliegtuigen werden besteld bij Boeing. De Amerikaanse dienstensector groeide in februari minder hard dan een maand eerder, bleek uit definitieve cijfers van S&P Global en ISM, maar de cijfers van S&P waren beter dan de voorlopige lezing die een sterkere vertraging lieten zien. In de Amerikaanse politiek was het Super Tuesday met voorverkiezingen voor de presidentsverkiezingen in 15 staten, waaronder Californië en Texas. Als voormalig president Donald Trump opnieuw wint heeft hij de nominatie bij de Republikeinen zo goed als binnen. Een tweede presidentschap van Trump kan volgens econoom Rory Green van GlobalData de aandelen Apple en Tesla raken door nieuwe importheffingen op Chinese producten. De euro/dollar handelde vlak op 1,0858. WTI-olie werd iets goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde licht tot 4,14 procent. Bedrijfsnieuws Apple verkocht in de eerste zes weken van 2024 een kwart minder iPhones in China, door sterke concurrentie en prijsdruk, bleek uit data van Counterpoint. Het aandeel, dat maandag al 2,5 procent prijsgaf na een Brusselse boete van 2 miljard euro, sloot dinsdag 2,8 procent lager. Advanced Micro Devices stuit op tegenwerking van de Amerikaanse overheid bij de export van een tweederangs chip voor kunstmatige intelligentie die speciaal bedoeld is voor de Chinese markt. Dit meldde persbureau Bloomberg. Het aandeel beperkte de verliezen en sloot vrijwel vlak. Sectorgenoot Broadcom verloor 4,2 procent. De aandelenkoers van Nvidia bereikte maandag een nieuwe all time high en sloot dindag 0,9 procent hoger na een wisselvallige handelsdag. Nvidia is inmiddels meer waard dan Aramco uit Saoedi-Arabië en behoort tot de drie grootste bedrijven ter wereld. Investment manager Simon Wiersma van ING ziet nog ruimte voor meer stijgingen vanwege de grote vraag naar Nvidia's AI-chips. Retailer Target boekte een meevallende kwartaalwinst en ook de daling van de vergelijkbare winkelverkopen viel de markt mee. Het aandeel steeg 12 procent. Nio wist het verlies in het vierde kwartaal te verkleinen, maar de outlook van de Chinese fabrikant van elektrische voertuigen stelde teleur. Het aandeel sloot 2 procent hoger. Tesla verloor bijna 4 procent na een min van 7 procent op maandag. Duitse media meldden dat de Tesla-fabriek in Berlijn is stilgelegd na een stroomstoring als gevolg van brandstichting. Softwarebedrijf GitLab boekte afgelopen kwartaal minder verlies, maar de outlook viel tegen. Het aandeel daalde 21 procent. Aandelen van New York Community Bancorp stonden de afgelopen tijd fors onder druk, maar stegen dinsdag 18 procent. Bron: ABM Financial News

