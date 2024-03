Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat beleggers de vooruitzichten voor de wereldwijde vraag naar energie overwogen nadat Chinese leiders hun economische plannen ontvouwden. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie daalde 0,8 procent tot 78,15 dollar op de New York Mercantile Exchange. Maandag daalde de olieprijs in New York al met 1,5 procent. De Chinese groeidoelen zijn ambitieus, stelde Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. Ze merkte op dat de olieprijs de koerswinst boven 80 dollar per vat niet heeft kunnen uitbreiden, zelf na de Chinese stimuleringsplannen." China heeft een officieel groeicijfer van 5 procent, zei premie Li Qiang dinsdag in een jaarverslag. Het land worstelt met een vastgoedcrisis. De Chinese regering wil 1 biljoen yuan, of zo'n 139 miljard dollar, aan ultralange speciale schatkistobligaties uitgeven in 2024 en daarna jaarlijks gedurende zeven jaar, zei Li. Beleggers hoopten al lang op een dergelijke belofte van overheidsuitgaven om de haperende groei te steunen Ook wil China lokale overheden steunen die kampen met "economische moeilijkheden", aldius Li. "Olie lijkt teleurgesteld met het Chinese nieuws waar het gaat om de groeicijfers, maar de werkelijkheid is dat het zeer, zeer gunstig is vooe een stijgende olieprijs", zei Phil Flynn van de Price Futures Group. "We verwachten dat de vraag in de VS en de rest van de wereld hoger zal zijn dan verwacht." Bron: ABM Financial News

