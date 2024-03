Europese beurzen sluiten lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten, in afwachting van een rentebesluit van de Europese Centrale Bank en Amerikaanse banencijfers later deze week.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,2 procent lager op 496,27 punten. De Duitse DAX verloor 0,1 procent op 17.698,40 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,3 procent naar 7.932,82 punten. De Britse FTSE sloot 0,1 procent hoger op 7.646,16 punten.

Verwacht wordt dat de ECB de rente donderdag ongemoeid laat. De markt zal vooral zoeken naar uitspraken over de voorwaarden waaronder de ECB bereid zou zijn de rente te verlagen. "We verwachten deze week een ongewijzigde guidance in het persbericht, maar tijdens de persconferentie een indicatie dat de renteverlagingen zeer binnenkort komen", zeiden economen van Bank of America in een vooruitblik.

Ook zal de markt luisteren naar Fed-voorzitter Jerome Powell, die woensdag en donderdag een verklaring afgeeft voor het Amerikaanse Congres, terwijl vrijdag een banencijfer een belangrijke indicatie geeft over de stand van de Amerikaanse economie.

China gaf dinsdag aan de start van het jaarlijkse Volkscongres een doelstelling voor de economische groef af van 5 procent voor 2024. Volgens Erik-Jan van Harn van Rabobank kiest de Chinese leider Xi Jinping met dit optimistische cijfer voor een pokerface, omdat het land zeer slechte kaarten in handen heeft, met malaise op de vastgoedmarkt, hoge schulden, afnemende buitenlandse vraag, een krimpende bevolking en een compleet gebrek aan vertrouwen van consumenten en investeerders.

De malaise wordt ook elders gevoeld. Zo verkocht Apple in China in de eerste zes weken van het jaar een kwart minder iPhones. De Chinese rivaal Huawei verdubbelde zijn marktaandeel bijna.

Intussen bleken de producentenprijzen in de eurozone in januari sterker te zijn gedaald dan was voorzien: met 0,9 procent ten opzichte van december en met 8,6 procent op jaarbasis, waar 8,0 procent was voorspeld. Afgezien van de prijzen van energie was de daling op jaarbasis 1,5 procent.

Uit de eurozone en het VK kwamen de inkoopmanagersindices voor de dienstensector naar buiten. Veel indices bleken in deze tweede metingen iets beter uit te pakken dan in de eerste calculaties.

De Amerikaanse fabrieksorders daalden in januari zoals verwacht, doordat er minder vliegtuigen werden besteld bij Boeing.

De Amerikaanse dienstensector groeide in februari minder hard dan een maand eerder, bleek uit definitieve cijfers van S&P Global en ISM, maar de cijfers van S&P waren beter dan de voorlopige lezing die een sterkere vertraging lieten zien.

De olieprijs daalde licht. De aprilfuture voor WTI-olie daalde 0,4 procent tot 78,39 dollar.

De euro/dollar steeg licht op 1,0868. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0857 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Bayer ging onderuit met een verlies van 7,5 procent, nadat het bedrijf een verlies over 2023 van bijna 3 miljard euro meldde, door een afwaardering van de divisie Crop Science met 4,3 miljard euro. Het EBITDA-resultaat daalde met 13 procent tot 11,7 miljard euro vorig jaar, en zal volgend jaar rond 11,0 miljard euro uitkomen, meldde Bayer.

De productievooruitzichten die Fresnillo afgaf waren volgens RBC Capital Markets matig. Het aandeel sloot toch 3,7 procent hoger.

Thales won 9 procent in Parijs, na beter dan verwachte cijfers over 2023. Berenberg prees de versnelde toename van defensie-orders. Thales rekent voor 2024 op een autonome omzetgroei van 4 tot 6 procent.

Treinenbouwer Alstom sloot juist ruim 3,5 procent lager in Parijs en ook de maker van gevechtsvliegtuigen Dassault verloor meer dan drie procent.

Lufthansa sloot licht lager. Het aandeel stond onder druk nadat de luchtvaarder meldde dat 80 tot 90 procent van de vluchten in Duitsland deze week zullen worden geannuleerd vanwege de stakingen van personeel.

In Madrid was Grifols een sterke daler, met een min van 3,8 procent, terwijl Solaria Energia ruim 3 procent meer waard werd.

In Brussel werd besloten dat lidstaten in 2029 tenminste 90 procent van alle plastic flessen en drankblikjes moeten inzamelen. Dat is goed nieuws voor het Amsterdamse beursfonds Envipco, dat statiegeldmachines maakt. Het aandeel steeg dan ook bijna 11 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag rond sluitingstijd in Europa in het rood. De S&P500-index daalde 0,9 procent tot 5.084,76 punten.