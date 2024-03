Chippers trekken AEX dieper in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager gesloten, waarbij de verliezen toenamen na de opening op Wall Street. De AEX verloor 0,6 procent op 851,16 punten.

Halfgeleideraandelen, die maandag de hoofdindex nog aanvoerden, zorgden met name dinsdagmiddag voor de nodige druk. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op een bericht over Advanced Micro Devices, dat op tegenwerking van de Amerikaanse overheid stuit bij de export van een chip voor kunstmatige intelligentie die speciaal bedoeld is voor de Chinese markt, zo meldde persbureau Bloomberg.

"De koersen van chipbedrijven zullen door het bericht over AMD wat onder druk komen te liggen na de enorme rally in de afgelopen maanden", zei Wiersma.

Ondertussen wachten beleggers ook op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, een tweetal Amerikaanse banenrapporten en de tweedaagse hoorzitting van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaanse Congres.

"Daar zal naar onze verwachting niets bijzonders uitkomen. De eerste renteverlaging door de Fed komt over een paar maanden, nu nog niet", aldus Wiersma.

Het sentiment was dinsdag ook terughoudend omdat de economische groeidoelen waarmee de Chinese overheid kwam, teleurstellend waren. Die geven aan "dat Beijing niet van plan is om de grote bazooka tevoorschijn te halen", aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Op macro-economisch vlak was er verder aandacht voor inkoopdata voor de mondiale dienstensector. In China was opnieuw sprake van groei, net als in Japan.

In de eurozone groeide de dienstensector in februari licht, met een indexstand van 50,2. In Duitsland was de krimp wel groter, maar in Frankrijk was sprake van een duidelijke verbetering en in Italië en Spanje bleef de dienstensector flink groeien.

Hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank merkte op dat de dienstensector in de eurozone een betere jaarstart kende dan verwacht. Hij noemde het een pluspunt dat bedrijven weer meer mensen willen aannemen.

In de VS groeide de dienstensector in februari minder hard. Volgens S&P Global rapporteerden de goederen- en dienstensectoren gezamenlijk wel de sterkste groei sinds juni vorig jaar, "wat duidt op nog een kwartaal van solide economische groei", zei econoom Chris Williamson van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse dienstensector, zoals gemeten door ISM, daalde in februari wel harder dan verwacht.

De euro/dollar handelde dinsdag rond het slot licht hoger op 1,0868. WTI-olie kostte 78,75 dollar.

Stijgers en dalers

Financials deden dinsdag goede zaken in de AEX. NN Group en ING wonnen circa een half procent. Koploper Aegon steeg 2,1 procent.

Prosus leverde 2 procent in, na een daling van Tencent in Hongkong, waarvan het grootaandeelhouder is. ASML daalde anderhalf procent, ASMI 3,2 procent en hekkensluiter Besi 3,4 procent.

In de AMX zat CTP in de lift, met een winst van 1,9 procent. Corbion won een procent, mede geholpen door een koersdoelverhoging van Barclays. Van Lanschot Kempen steeg 2,2 procent en voerde daarmee de index aan.

TKH daalde 5,6 procent na het openen van de boeken. Degroof Petercam wees erop dat TKH langer nodig heeft om de margedoelstelling te bereiken die oorspronkelijk was vastgesteld voor 2025.

Just Eat Takeaway stond opnieuw onder druk en daalde 5,9 procent en belandde daarmee onderaan.

In de AScX verloor CM.com 6,3 procent en Ebusco werd 5,1 procent goedkoper. NSI steeg 1,7 procent en Sligro 1,4 procent.

Vivoryon, dat maandag 90 procent daalde, steeg dinsdag aanvankelijk nog, maar deze herstelpoging bleek van korte duur. Bij een slot van 0,74 euro daalde het aandeel uiteindelijk alsnog zo'n 8 procent. Jefferies verlaagde het koersdoel voor het aandeel met 96 procent, tot 0,70 euro, na het mislukken van de Europese studie naar zijn kandidaatmedicijn tegen de ziekte van Alzheimer.

Het lokaal genoteerde Envipco won 10,8 procent. Het aandeel kreeg mogelijk een zetje in de rug van het besluit in Brussel dat in 2029 alle lidstaten ten minste 90 procent van alle plastic flessen en drankblikjes moeten inzamelen.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag rond het Amsterdamse slot duidelijk in het rood, met een verlies van 1,7 procent voor de Nasdaq.