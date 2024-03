Video: Amerikaans gas nog altijd veel goedkoper dan Europees

(ABM FN-Dow Jones) De Europese gasprijs zat langere tijd in een neerwaartse trend en dat is niet vreemd. Dit zei energie-econoom Hans van Cleef van Publieke Zaken voor de camera van ABM Financial News.

De gasvoorraden zijn zo aan het einde van de winter zowel in Nederland als in Europa nog prima gevuld. En de weersvoorspellingen voor de komende weken ogen ook gunstig. Vanaf april zal er weer worden begonnen met het vullen van de voorraden. Kortom, dat zijn redenen waarom volgens Van Cleef de druk op de gasprijzen aan zal houden.

"Toch zijn er ook wel wat opwaartse risico's", aldus Van Cleef. Dat zou een onverwachte periode van kou kunnen zijn, hoewel de kans hierop klein lijkt, of problemen in de aanvoer van LNG.

In de VS staat de gasprijs al veel langer onder druk en is inmiddels uitgekomen op het laagste niveau in jaren. In Amerika wordt tegenwoordig veel olie gewonnen, zelfs recordhoeveelheden. Gas is een bijproduct van de oliewinning en dus is ook de gasproductie enorm toegenomen. Net als in Europa rekent Van Cleef ook in de VS op een aanhoudende druk op de gasprijs.

Het verschil in de gasprijs in de VS en in Europa is inmiddels zo groot, dat "de Nederlandse en Europese industrie behoorlijk op achterstand worden gezet ten opzichte van de industrie in de VS", aldus Van Cleef.