ISM: dienstensector VS groeit minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dienstensector is in februari minder hard gegroeid en de inkoopmanagersindex daalde ook harder dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Institute for Supply Management.

De index daalde van 53,4 naar 52,6. Economen rekenden op een minder sterke daling tot 53,0.

Cijfers van S&P Global lieten eerder vanmiddag zien dat de dienstensector in de VS in februari in een vrijwel stabiel tempo is gegroeid, wat beter was dan verwacht. Deze inkoopmanagersindex daalde licht, van 52,5 tot 52,3, maar er was ten opzichte van het voorlopige cijfer van 51,3 sprake van een duidelijke verbetering.

Een indexcijfer van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een indexcijfer van minder dan 50 wijst op krimp.