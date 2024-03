ECB laat rente opnieuw ongemoeid

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente opnieuw onveranderd gelaten, terwijl de inflatieverwachtingen omlaag gingen. Dit bleek uit het rentebesluit van de centrale bank.

"Sinds de laatste vergadering van de Raad van Bestuur in januari is de inflatie verder gedaald", zei de ECB in een toelichting.

"De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2 procent op middellange termijn. Op basis van zijn huidige beoordeling is de Raad van Bestuur van mening dat de basisrentetarieven van de ECB op een niveau staan dat, indien aangehouden voor een voldoende lange periode, een substantiële bijdrage gaat leveren aan dit doel. De toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur zullen ervoor zorgen dat de beleidsrentes zo lang als nodig worden vastgesteld op een niveau dat restrictief genoeg is", voegde de centrale bank toe.

Dit betekent dat de basisrente vooralsnog blijft staan op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent.

De markt hield ook geen rekening met een aanpassing en kijkt vooral uit naar de toelichting door voorzitter Christine Lagarde om 14.45 uur, in de hoop dat dit meer informatie oplevert over de timing van een eerste renteverlaging.

"Vertrouwen is waarschijnlijk het ontbrekende ingrediënt; de [macro]gegevens van de komende maanden zullen cruciaal zijn", schreef Bank of America eerder deze week in een vooruitblik op het rentebesluit. De Amerikaanse bank rekent op een eerste verlaging in juni.

Inflatieverwachting omlaag

De inflatie in de eurozone zal dit jaar uitkomen op 2,3 procent, bleek donderdag uit nieuwe ramingen van de ECB, tegen 2,7 procent in december. Volgend jaar moet de inflatie afkoelen tot 2,0 procent. In december rekende de ECB nog op een inflatie van 2,1 procent in 2025. In 2026 zal de inflatie uitkomen op 1,9 procent, zei de centrale bank donderdag.

"De projecties voor de inflatie exclusief energie en voedingsmiddelen zijn ook naar beneden toe bijgesteld en komen uit op gemiddeld 2,6 procent voor 2024, 2,1 procent voor 2025 en 2,0 procent voor 2026", aldus de ECB.

"Hoewel de meeste maatstaven van de onderliggende inflatie een verdere daling laten zien, blijft de binnenlandse prijsdruk hoog, deels vanwege een sterke loongroei. De financieringsvoorwaarden zijn restrictief en de eerdere renteverhogingen blijven de vraag drukken, wat helpt de inflatie naar beneden te krijgen", volgens de centrale bank.

De ECB kwam verder met nieuwe economische ramingen. Voor 2024 wordt gerekend op een economische groei van 0,6 procent. Dat was drie maanden geleden nog 0,8 procent.

De economen van de centrale bank verwachten "dat de economische bedrijvigheid op de korte termijn gematigd blijft."

In 2025 zal de economie van de eurozone groeien met 1,5 procent, gelijk aan de verwachting in december. In 2026 rekent de ECB op een groei van 1,6 procent.

De euro/dollar noteerde na het verschijnen van het rentebesluit net onder de 1,09.

Update: om economische ramingen en toelichting ECB toe te voegen.