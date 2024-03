Beursblik: communicatie ECB over toekomstig rentepad belangrijk

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal zijn belangrijkste rentes komende donderdag vermoedelijk handhaven en dus zal de aandacht van beleggers vooral uitgaan naar de communicatie over het toekomstige pad van het monetaire beleid. Dit is de verwachting van de markt in aanloop naar het rentebesluit.

"We verwachten deze week een ongewijzigde guidance in het persbericht, maar tijdens de persconferentie een indicatie dat de renteverlagingen zeer binnenkort komen", zeiden economen van Bank of America in een vooruitblik.

"Vertrouwen is waarschijnlijk het ontbrekende ingrediënt; de [macro]gegevens van de komende maanden zullen cruciaal zijn", volgens de Amerikaanse bank, die rekent op een eerste verlaging in juni

ING heeft dezelfde verwachting, met "nog meer subtiele wijzigingen in de communicatie", die de weg vrijmaken voor een renteverlaging in juni.

Maar recente macrocijfers verhogen wel de druk op de centrale bank om eerder te handelen, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

Hoewel de inflatie geleidelijk verder afkoelt, iets dat afgelopen week met nieuwe data werd bevestigd, blijft de kerninflatie en dan vooral de diensteninflatie, hardnekkig. Daarbij is er ook onzekerheid over de loonontwikkeling in de eurozone.

"Zolang de ECB niet bereid is om te accepteren dat de inflatie ruwweg terugkeert naar de doelstelling, maar in plaats daarvan aandringt op een exact landingspunt van 2 procent, staan renteverlagingen vermoedelijk pas op de agenda tijdens de vergadering in juni. Dan zullen er genoeg gegevens beschikbaar zijn die [of] bevestigen dat het inflatiebeest echt getemd is of wijzen op hernieuwde opwaartse druk op de prijzen", aldus Brzeski.

Rabobank is voorzichtiger en verwacht een eerste renteverlaging door de ECB pas in september.

"We zien nog steeds tekenen van een hardnekkige onderliggende inflatie en we verwachten dat dit het begin van de [monetaire] versoepeling zal vertragen", zei Bas van Geffen van Rabobank.

Nieuwe economische ramingen

De ECB komt donderdag ook met nieuwe economische ramingen. Drie maanden geleden ging de centrale bank uit van een economische groei in de eurozone van 0,8 procent in 2024 en van 1,5 procent in 2025. De inflatie zal dit jaar uitkomen op 2,7 procent en volgend jaar op 2,1 procent, zei de ECB in december.

"Een neerwaartse bijstelling van de groei en tekenen dat de inflatie eerder dan het derde kwartaal van volgend jaar de 2 procent zou kunnen bereiken, zouden de deur openzetten voor eerdere renteverlagingen", zei Brzeski van ING.

Rabobank rekent voor 2024 op een bescheiden groei in de eurozone van 0,4 procent, gevolgd door een groei van 1,3 procent in 2025 en van 1,4 procent in 2026. De inflatie moet dit jaar uitkomen op 2,7 procent, denkt Rabobank, waarna de inflatie afkoelt tot 2,4 procent in 2025 en tot 2,2 procent in 2026.

"Al met al zijn de loongegevens behoorlijk in lijn met de aannames achter ons eigen inflatiescenario. We blijven minder optimistisch dan de ECB over de snelheid van de desinflatie in de toekomst", aldus Van Geffen.

Volgens marktanalisten van CMC Markets is de markt renteverlagingen door de ECB al aan het inprijzen en wordt gerekend op drie tot vier verlagingen in 2024, waarbij de eerste wordt verwacht in juni of juli.

Als de berichtgeving komende donderdag 'dovish' lijkt en de markten de indruk hebben dat de ECB de rente eerder zal verlagen dan de Fed, dan zou de euro kunnen verzwakken ten opzichte van de dollar, aldus CMC, met een daling onder de 1,07 dollar tot gevolg en een verdere verzwakking richting de 1,05 dollar in het verschiet.

Als de ECB echter juist meer 'hawkish' overkomt, zou het muntpaar kunnen stijgen richting de 1,10 dollar, aldus CMC.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0848.