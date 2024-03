Apple verkoopt veel minder iPhones in China Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van iPhones van Apple in China is in de eerste zes weken van het jaar gedaald, als gevolg van de sterke concurrentie en prijsdruk, zo bleek dinsdag uit de nieuwe gegevens van onderzoeksbureau Counterpoint. De iPhone-verkopen daalden met 24 procent op jaarbasis, waardoor de Amerikaanse technologiegigant op de vierde plaats belandde wat betreft marktaandeel in de grootste smartphonemarkt ter wereld. De omzet van de Chinese rivaal Huawei steeg juist met 64 procent op jaarbasis, vooral dankzij de vraag naar zijn Mate 60-serie. Huawei belandde op de tweede plaats met een marktaandeel van 17 procent, tegen 9 procent een jaar eerder. Vivo, een andere Chinese concurrent, nam de eerste plaats in qua marktaandeel, zo bleek uit de gegevens. Counterpoint-analist Mengmeng Zhang zei dat Apple naast de wederopstanding van Huawei ook te kampen had met "zeer concurrerende prijzen" van OPPO, Vivo en Xiaomi. Consumenten lijken iPhones langer te houden voordat ze upgraden, vanwege het gebrek aan bijzondere functies in nieuwere modellen, voegde de analist eraan toe. Ivan Lam van Counterpoint voegde eraan toe dat Apple op de korte termijn misschien nog wel wat voordeel heeft, wijzend op de recente promoties van het bedrijf in de aanloop naar Internationale Vrouwendag. De totale smartphoneverkoop in China daalde in de eerste zes weken van het jaar met 7 procent op jaarbasis, omdat OPPO en Vivo achterbleven in de prestaties, aldus Counterpoint. Het onderzoeksbureau verwacht dat de algehele groei van de smartphoneverkoop in China in het eerste kwartaal van 2024 laag zal blijven, te midden van gematigde consumentenbestedingen en minder nieuwe producten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.