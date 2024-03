Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft dinsdag het koersdoel voor Corbion verhoogd van 18,10 naar 20,50 euro met een onveranderd Gelijkgewogen advies. Dit bleek uit een rapport van de Britse bank. Volgens de analisten van de bank zijn de marktomstandigheden voor Corbion uitdagend. Met behulp van het kostenbesparingsprogramma ter waarde van 55 miljoen euro zou de EBITDA van Corbion in de tweede jaarhelft weer moeten groeien. En na de verkoop van de emulgatoractiviteiten is de balans van Corbion sterk verbeterd, en dat biedt mogelijkheden, aldus de analisten. Barclays verwacht dat de vrije kasstroom zal verbeteren en de financieringskosten zullen juist dalen. Dat bood ruimte voor een hoger koersdoel. Maar aangezien de groei vooral in de tweede jaarhelft zal plaatsvinden en de taxaties van Barclays voor 2025 lager liggen dan de outlook, ziet de Britse bank geen ruimte voor een koopadvies, ondanks dat de waardering van Corbion niet erg hoog is. Het aandeel noteert op een korting van 35 procent ten opzichte van Europese sectorgenoten, terwijl die korting historisch slechts 17 procent is. Het aandeel Corbion steeg dinsdag met 2,9 procent naar 20,00 euro. Bron: ABM Financial News

