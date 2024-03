Futures voorspellen lichtrode opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lichtrode opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,3 procent lager en stonden ook de Dow Jones index en Nasdaq onder druk.

Na de records van vorige week, nam Wall Street maandag al een adempauze. Beleggers wachten op de tweedaagse hoorzitting van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaanse Congres en het tweetal banenrapporten uit de VS die later in de week verschijnen.

Het sentiment in Azië was vanochtend ook terughoudend, omdat de economische groeidoelen waarmee de Chinese overheid kwam, teleurstellend waren. Die geven aan "dat Beijing niet van plan is om de grote bazooka tevoorschijn te halen", aldus Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Vranken wees ook op uitspraken van Raphael Bostic, de voorzitter van de Atlanta Fed die ook stemrecht heeft binnen de Federal Reserve, die aangaf dat het verstandig zou zijn om na een eerste renteverlaging een pauze in te lassen om te peilen wat het effect is op de economie.

"Het feit dat een stemgerechtigd lid het heeft over pauzeren na de eerste verlaging is mogelijk een game-changer in de zin dat we dit jaar misschien niet eens 3 renteverlagingen krijgen...vooral als andere stemgerechtigde leden zijn mening zouden delen", aldus Vranken.

Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector van S&P Global en ISM over de maand februari, plus de fabrieksorders in de maand januari.

De euro/dollar handelde dinsdagochtend vrijwel stabiel op 1,0852. WTI-olie werd iets goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde licht, tot 4,18 procent.

Bedrijfsnieuws

De verkoop van smartphones door Apple in China is in de eerste zes weken van 2024 met 24 procent gedaald door sterke concurrentie en prijsdruk, zo bleek dinsdag uit nieuwe gegevens van onderzoeksbureau Counterpoint. Het aandeel, dat maandag al 2,5 procent prijs gaf nadat bekend werd dat de Europese Commissie Apple een boete van bijna 2 miljard euro oplegt, lijkt dinsdag nog eens 1,5 procent te gaan verliezen.

Advanced Micro Devices stuit op tegenwerking van de Amerikaanse overheid bij de export van een chip voor kunstmatige intelligentie die speciaal bedoeld is voor de Chinese markt. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van uitspraken van ingewijden. De chip heeft minder capaciteit dan processoren die AMD buiten China verkoopt, om zo te voldoen aan de exportregels van Washington. Het aandeel AMD lijkt dinsdag circa 2 procent lager te gaan openen. Sectorgenoten als Nvidia en Micron Technology stonden in de voorbeurshandel in New York ook onder druk.

Target opent vanmiddag de boeken. Nio deed dat eerder al. De Chinese maker van elektrische voertuigen wist het verlies in het vierde kwartaal weliswaar te verkleinen, maar kwam ook met een omzetwaarschuwing. Het aandeel noteerde voorbeurs meer dan een procent in het rood.

Tesla daalde bijna 2 procent in de handel voorbeurs, na een min van 7 procent op maandag. Duitse media meldden dat de productie in de Tesla-fabriek in Berlijn is stilgelegd vanwege een stroomstoring die is veroorzaakt door brandstichting.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht lager gesloten. De S&P 500 index sloot 0,1 procent lager op 5.130,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 38.989,83 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 16.207,51 punten.